Paranaiba – Acidente mata servidor público e deixa outro ferido

Acidente entre carreta e um carro da prefeitura deixou um servidor público morto e outro ficou ferido num acidente na BR-158, na manhã desta quarta-feira (23), em Paranaíba.

De acordo com informações de sites locais, o acidente ocorreu num trecho conhecido como “curva do João Coruja”, depois que o pneu de um dos veículos estourou.

Segundo informa o jornal Tribuna Livre, uma das vítimas é o servidor público, César Joaquim Chaves dos Santos, que morreu no local do acidente. O outro é o médico veterinário, Estenio Roberto de Freitas, passageiro do carro da Vigilância Sanitária de Paranaíba. Estenio sofreu um corte fundo na cabeça, escoriações leves nos braços e face. Ele foi levado para o hospital Santa Casa de Misericórdia.

O delegado Rodrigo Evaristo da Silva investiga o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O velório do servidor público será na casa de velórios do Pax Vida, no município. Até o fechamento desta reportagem o corpo não havia sido liberado e nem a data e hora do sepultamento confirmados.

Ainda conforme o site Tribuna Livre, o prefeito municipal, Ronaldo José Severino de Lima decretou luto oficial de três dias na cidade. O Paço Municipal Edu Queiroz das Neves ficará fechado amanhã, 24, todavia, as escolas municipais, Centros de Educação Infantil (Ceinfs) e unidades básicas de saúde funcionarão normalmente.

*Campo Grande News

Comentários