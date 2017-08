No dia 30 de Agosto será realizado em chapadão do Sul o Circuito Aprosoja, evento será realizado na Casa do Produtor do Sindicato Rural de Chapadão do Sul.

Esse ano o circuito trás duas palestras para os participantes, uma delas com o tema Sucessão Familiar,com o Palestrante Murilo Dame e a outra Ferramentas e Conceitos de Gestão de Propriedades, com o palestrante Renato Roscoe.

O Circuito e um evento da Aprosoja/Famasul e Sindicato Rural de Chapadão do Sul.

Ciclo de Palestras – Aprosoja

Tema da palestra 1: FERRAMENTAS E CONCEITOS DE GESTÃO DA PROPRIEDADE

Palestrante:

RENATO ROSCOE

Graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa (1995), mestre em Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas) pela Universidade Federal de Lavras (1997) e doutor em Environmental Sciences – Wageningen University And Research Centre (2002). Atuou como pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária de 2001 a 2007, na área de Manejo e Conservação de Solo, onde foi Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento de 2003 a 2006. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Manejo e Conservação do Solo e Fertilidade do Solo. Atualmente é Superintendente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso do Sul – CREA-MS. Ministra cursos de liderança em gestão empresarial na Escola de Educação Corporativa Pro-Fissa e Gestão da Empresa Rural na Especialização em Sistemas Integrados de Produção da UNOESTE.

Tema da palestra 2: SUCESSÃO FAMILIAR NA PROPRIEDADE RURAL

Palestrante:

MURILO DAMÉ FONSECA PASCHOAL

Graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Pelotas, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. É consultor da empresa Safras e Cifras Assessoria e Consultoria Agropecuária LTDA. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Biologia do Solo, Entomologia Agrícola e Gestão do Agronegócio. Além da experiência científica nas referidas áreas, possui experiência prática na área de Pecuária de Corte, onde atua na administração de negócios familiares.

