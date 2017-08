Início da 10ª Copa Alcinópolis de Futsal movimentou a cidade

Na noite desta terça-feira (22), a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Desporto, deu início a 10ª Copa Alcinópolis de Futsal “categoria livre”. O evento aconteceu na quadra de esportes da Escola Municipal, reuniu representantes das oito equipes participantes da competição e surpreendeu pela grande quantidade de público.

Nesta primeira rodada o Atlético Alcinopolense empatou com o Real Alcinpolense por 2 X 2, o mesmo aconteceu entre as equipes Juventude e São José/Agrocampo, que empataram com 5 X 5. O Bigodon F. C. levou a melhor contra o Tecnoblock/Adileu, vencendo com 11 gols contra três do time adversário e o Atlético Alcinopolense (B) fez seis gols contra quatro do Falência F. C., vencendo a partida.

O prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva e a secretária municipal de Educação, Márcia Izabel de Souza, não puderam participar da abertura dos jogos, pois estavam em um encontro importante com o Ministro da Educação, no entanto o prefeito chegou a tempo para prestigiar o último jogo. “Fiquei surpreso por em plena terça-feira encontrar a quadra lotada e a população animada torcendo por suas equipes”, ressaltou.

Além dos amigos do esporte que contribuíram com o valor das premiações, a 10ª Copa Alcinópolis de Futsal conta ainda com o apoio da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul), o que viabilizou realizar uma competição grande e de sucesso. “Hoje o sentimento é de gratidão por todas as parcerias e apoio para que mais um evento esportivo acontecesse. Estamos muito felizes com o incentivo ao esporte dado pelo Governo do Estado e Administração Municipal”, disse o diretor de Desporto, Valcimar Pereira.

Participaram da abertura da Copa a vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social, Adriele Bocalan, o Secretário Municipal de Administração e Finanças, Laeryk Rodrigues, o presidente do Legislativo, Valdeci Passarinho e o vereador Alcir do escritório, além da diretora da APAE, Clélia Maria Sousa, o diretor da Escola Municipal, João da Silva Souza, a Supervisora de Ações, Dalma Crisóstomo da Silva, e a professora Carliane Barbosa.

Os próximos jogos acontecerão nesta quinta-feira (24), às 19 horas, confira:

ATLÉTICO ALCINOPOLENSE (B) X JUVENTUDE

REAL ALCINOPOLENSE X BIGODON F. C.

SÃO JOSÉ / AGROCAMPO X FALÊNCIA F. C.

TECNOBLOCK/ ADILEU X ATLÉTICO ALCINOPOLENSE (A)

