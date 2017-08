Falta de qualidade na obra do acostamento da BR 060 faz mais um vitima

Um caminhão tombou na manhã desta quinta-feira (24), ao estacionar no acostamento da BR 060, entre as cidades de Chapadão do Sul e Paraíso das Águas.

O acostamento simplesmente afundou e as suas partes desmoronaram, provocando a queda do caminhão. Na semana passada uma outra carreta de uma empresa que transporta alimentos também tombou próximo a Chapadão do Sul

Os serviços que a empresa está executando é de péssima qualidade. O acostamento da BR 060 que está sendo feito vai da divisa do Estado de Goiás em Chapadão do Sul e vai até ao trevo de acesso a BR 163 em Camapuã.

Vários acidentes aconteceram devido a péssima qualidade do serviço que a empresa está realizando, dezenas de carros acabaram capotando o saindo da pista por causas dos pedriscos que estão soltos na rodovia nos últimos dias. Além de veículos que atolaram no acostamento. (Veja abaixo link de matérias relacionada ao acostamento da BR 060).

Os vereadores de Chapadão do Sul disseram na última sessão iram cobrar dos órgãos das autoridades competentes uma investigação e o DNIT fiscalizar a obra.

*Fotos Vereador Paulo Lupatini

