Escolas do Campo unem as famílias e comunidade no mês do dia dos pais

A direção das Escolas Municipais do Campo, Vânia Quirino e Lucas, agrade a participação das comunidades Aroeira, Pedra Branca e Ribeirão pelas celebrações realizadas nesse mês de agosto.

Na E. M. Aroeira foi realizado um jantar e homenagens aos pais de todo o assentamento.

Na E. M. Ribeirão aconteceu uma grande festa com homenagens aos pais e integração de toda a comunidade local da Iaco Agrícola.

Finalizando as celebrações, no último domingo, realizou-se o 2° almoço dos pais na E. M. Pedra Branca, na qual, mesmo com o mal tempo, o público lotou o recinto. O prefeito municipal João Carlos Krug, a Secretaria de Assistência Social Maria das Dores e o vice-prefeito João Buzoli estavam presentes.

Assim, a direção da escola juntamente com o secretário de educação, Guerino Perius, agradecem os professores, funcionários e toda a direção das APMs pela indispensável participação.

