Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Roney combina com Keyla e Deco de ir ao hospital conferir o resultado do exame de Tonico. Lica convence Bóris a lutar por uma bolsa de estudos para Ellen no Colégio Grupo. K1 e K2 veem Keyla com Deco. Nena se desculpa com Anderson e decide conhecer Tina. Clara e Samantha convencem Guto a desmarcar a aula com Benê por conta do ensaio da banda. Felipe fala com Clara sobre Guto. O exame de DNA confirma a paternidade de Deco, e Roney confronta o rapaz. Anderson e Tina discutem. Tato vê Keyla com Deco e Tonico.

NOVO MUNDO

Anna afirma a Liu que não quer proximidade com os piratas. Joaquim explica seu plano para Fred. Thomas descobre que Hugo foi criado em um orfanato. Leopoldina pensa em fazer um evento para reafirmar as alianças políticas de Dom Pedro. Cecília pede para viajar com os piratas até o navio negreiro. Libério e Luana trocam de navio. Hugo escreve uma carta usando a assinatura de Licurgo e é surpreendido por Elvira. Greta se faz de vítima para Ferdinando aceitar se casar com ela. Piatã se aconselha com Tibiriçá. Quinzinho apressa Joaquim para a estreia da peça de Elvira. Hugo e Licurgo procuram por Germana. Wolfgang se perturba com as notícias que recebe da Áustria. Thomas fala para Sebastião que encontrou o filho de Amália. Germana toma o lugar de Elvira na peça, e o público tenta expulsá-la do palco. Domitila descobre sobre uma rebelião contra Dom Pedro e pensa em como avisá-lo. Wolfgang questiona Greta sobre sua vinda ao Brasil. Sebastião e Thomas levam Hugo ao palácio e o apresentam como o filho mais velho de Dom João.

PEGA PEGA

Eric diz a Luíza que não gosta de vê-la investigando seu passado sem o seu consentimento. Arlete não gosta de saber que é Pedrinho quem ministrará o curso para Prazeres e tenta fazer com que a irmã desista. Pedrinho concede uma bolsa integral para Prazeres. Nelito alerta Pedrinho para o comportamento de Sandra Helena. Dom deseja que Cristóvão pare de trabalhar. Pedrinho pede a ajuda de Lígia para ensinar Sandra a se vestir. Júlio aconselha Evandro a esquecer Mônica. Agnaldo percebe que o segurança de Eric o está observando. Antônia aceita o beijo de Domênico. Sabine tenta negar a verdade sobre a família biológica de Dom, quando ele revela à mãe que Cristóvão é seu pai.

A FORÇA DO QUERER

Renato conversa com Gustavo sobre a gravidez de Rimena. Vera desconfia de Laura. Kiki estranha o estado de Alice. Cátia não consegue falar com Alice. Cora adverte Vitor para tomar cuidado ao dar remédios para Alice sem o consentimento dela. Alice tem um pesadelo com Vitor. Vera tenta falar com Gustavo sobre Rimena. Rimena conta para Renato que o filho que ela espera não é dele. Caíque e Nanda se amam. Vitor insinua uma ameaça a Vicente, ao vê-lo conversar com Kiki. Amaral revela a Eunice que grava as suas conversas de trabalho. Serginho consegue uma cópia da chave do quarto secreto de Amaral. Monique e Maria saem juntas e Toni se incomoda. Renato se preocupa com o estado de Alice e exige que ela o encontre no ateliê. Renato conta a Vera que o filho que Rimena está esperando não é dele. Alice não consegue sair do quarto. Gustavo questiona Rimena sobre a paternidade de seu filho. Renato aguarda Alice no ateliê.

OS DIAS ERAM ASSIM

Renato conversa com Gustavo sobre a gravidez de Rimena. Vera desconfia de Laura. Kiki estranha o estado de Alice. Cátia não consegue falar com Alice. Cora adverte Vitor para tomar cuidado ao dar remédios para Alice sem o consentimento dela. Alice tem um pesadelo com Vitor. Vera tenta falar com Gustavo sobre Rimena. Rimena conta para Renato que o filho que ela espera não é dele. Caíque e Nanda se amam. Vitor insinua uma ameaça a Vicente, ao vê-lo conversar com Kiki. Amaral revela a Eunice que grava as suas conversas de trabalho. Serginho consegue uma cópia da chave do quarto secreto de Amaral. Monique e Maria saem juntas e Toni se incomoda. Renato se preocupa com o estado de Alice e exige que ela o encontre no ateliê. Renato conta a Vera que o filho que Rimena está esperando não é dele. Alice não consegue sair do quarto. Gustavo questiona Rimena sobre a paternidade de seu filho. Renato aguarda Alice no ateliê.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

Maciel leva Frida até seu apartamento para conhecer suas figuras de cera. Caetana visita Rosália e, depois de beber alguns drinks, diz que já está cansada de ser escudo para as mentiras de Frida e que se ela quiser visitar seu neto terá que ir até a casa de Ana Cristina, pois Maciel trocou os bebês quando eram recém nascidos. Depois, Caetana diz a Frida que procurou Rosália para dizer que de agora em diante deve cuidar dela, pois já está cansada de suas loucuras. Frida diz ao Maciel que decidiu acabar com a vida do filho de Ana Cristina e por isso levou leite envenenado para casa. Otávio diz a Juliana que Lucília estava envenenando Rogério aos poucos e que ele nunca quis lhe dizer nada para não manchar a imagem que ela tinha da mãe. Rogério comenta com Otávio que já não quer viver na cidade. Nesse momento Juliana chega, pede perdão ao pai, diz que já sabe de tudo que sua mãe fez e pede a ele que fique perto dela. Rogério aconselha a filha a conversar com o marido antes que o perca para sempre. Maciel, com o pretexto de que quer comprar um par de botas, vai até a casa de Ana Cristina para evitar que João Manuel tome o leite que Frida levou.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Alessandro diz a Carlota que Ezequiel está morto. Ela pergunta se ele morreu tentando salvar Rosário. Alessandro mente e diz que ele sacrificou a própria vida para ajudar sua mãe. Amélia finge tranquilidade diante de Pedro e, num momento de distração, liga para José Luiz e pede ajuda. Pedro percebe e a agride. Virginia diz a Demétrio e José Luiz que sua mãe está sozinha com Pedro e pede que a ajudem. Montserrat conta para Alessandro que Vítor encontrou Maria conversando com Laurinho e teme que possa lhe fazer mal. José Luiz e Demétrio encontram Amélia machucada. Alessandro diz a Maria que não pode se aproximar de Laurinho, pois há uma ordem judicial

CARINHA DE ANJO

A noviça Fabiana apresenta o coral das irmãs para o Padre Fábio de Melo e diz que foram os vencedores do concurso de corais do Programa do Ratinho. As religiosas cantam a música “Jesus Cristo” (autoria de Roberto Carlos e Erasmo Carlos). O Padre Fábio de Melo revela que quando nasceu o médico que realizou o seu parto cantava essa música, por isso a considera muito especial: “Eu cresci a minha vida toda acreditando que essa foi uma trilha sonora muito especial escolhida para eu começar a minha vida”, conta. Gustavo telefona para Cecília e diz que faz questão da presença dela no jantar que fará para o Padre Fábio de Melo. O empresário pede para ela avisar Fátima e Verônica que elas não podem ir, pois será um jantar mais íntimo, de família. Dulce sonha com Tereza e as duas conversam enquanto arrumam a casa. Diana faz a entrevista de emprego com o doutor André.

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITE

Para ver seu filho, Ali Kemal vai a casa da mãe de Yansel. Feride visita a ex-namorada do seu marido falecido. Onur está preocupado com o bem-estar de sua mãe. Após se casar com Bennu, Kerem quer ter um filho. Sherazade percebe que Onur está mentindo para ela e se comporta diferente com ele. Onur se sente mal porque Yasemin mostra muito interesse nele. Já que não consegue falar com Onur, Sherazade precisa ficar com Feride que passa por uma crise nervosa. Depois da lua-de-mel, Bennu volta a trabalhar na empresa. Seval faz exames de sangue e se assuta com os resultados.

NOVELAS DA RECORD

OS DEZ MANDAMENTOS

Ramsés usa disfarce e convida Moisés para ir à Casa de Senet. Moisés recusa convite e diz que o rei ficará furioso se descobrir que Ramsés fugiu para ir ao prostíbulo. Arão se revolta e diz para Joquebede que ela não deveria ter escondidos deles que Anrão estava vivo. Ele diz que jamais irá perdoá-la por tê-lo feito sofrer e Joquebede passa mal, deixando Miriã muito aflita. Arão vai até a casa de Num e o chama de traidor, dizendo que ele não deveria ter escondido que seu pai estava vivo. Num tenta se explicar, mas Arão vai embora, deixando-o aturdido. Leila admite para Abigail que sente muita falta de Uri. Seti queima os papiros com os desenhos dos bebês hebreus sendo jogados no Nilo. Nefertari e Karoma avistam Ramsés, Ikeni e Bakenmut chegando ao palácio pela manhã bastante embriagados. Ramsés se aproxima de Nefertari e tenta beijá-la, deixando-a enojada e com muita raiva. Arão volta para casa no dia seguinte e diz a Joquebede que irá embora com Eliseba e Itamar, deixando-a chocada. Eliseba diz a Arão que eles não têm para onde ir, ainda mais com um bebê. Arão reconsidera, mas diz que procurará um novo lugar para eles morarem. Joquebede e Miriã ficam angustiadas ao verem a revolta de Arão. Uri diz a Leila que sentiu sua falta e a deixa sem jeito. Num diz a Joquebede que Anrão está tentando despistar os feitores e que irá vê-la assim que puder. Joquebede se emociona e diz a Eliseba que nunca deixou de amar e de esperar por Anrão. Nefertari esbraveja e diz para Yunet que está enojada com o comportamento de Ramsés. Yunet defende Ramsés e diz para a filha que um homem deve satisfazer suas necessidades. Tuya escuta a conversa e descobre que Ramsés foi à Casa de Senet, ficando completamente surpresa. Arão esbarra com o pai na obra do templo e o cumprimenta, mas sem reconhecê-lo.

BELAVENTURA

No castelo Belaventura, Otoniel está pasmo diante da flecha cravada no trono e grita pelos guardas. Nodier chega correndo e também se surpreende com o que vê. Otoniel pede que cerquem o castelo e avisa que Severo deve estar por ali. Pietra está com Enrico e ouve Cedric acusar Lucy de criminosa. Pietra revela que Lucy era sua mãe e não acredita nele. Cedric se surpreende e desconfia que Pietra seja filha de Lucy. Enrico protege Pietra e Cedric diz que a ele precisa se afastar de Pietra pois sua mãe era uma bruxa. Pietra chora bastante e Enrico a acalma. Jacques está amarrado na masmorra diante de Nodier e jura ser inocente. Nodier desfere um tapa em Jacques. Marion fica furiosa ao saber que Jacques é prisioneiro do rei por causa de Severo. Lizabeta defende Jacques enquanto Carmona o acusa diante de Otoniel. Falstaff segura Dulcinéa com força para que ela confesse que falou a Accalon que Fernão esteve lá. Leocádia pede à Brione que ouça seu pai e tenha paciência com ele. Severo conversa com Marion e diz que visita o castelo o tempo suficiente para saber que ela o traiu. Severo dá um tapa em Marion. Tamar conversa com Corinto e propõe a ele fazer ciúme em alguém. Enrico pede à Pietra que seja sua dama, os dois se beijam carinhosamente. Jacques pede à Elia que diga à Lizabeta que esqueça tudo o que aconteceu entre eles. Enrico quer que Pietra fique no castelo sob sua proteção, mas ela hesita com medo de Cedric. Páris está radiante diante de Matriona e Quixote pois irá se casar com Carmona. Páris pede a Quixote que venda seu vinho mais barato para o dia do seu casamento. Matriona fica irritada. Tácitus chega e dá os pêsames a Páris. Daros e Gregor conversam sobre a desconfiança de Tácitus sobre os saques de mercadorias. Fubaldo fica atento a conversa. Otoniel conversa com Mistral e Cedric e diz que não pode colocar Enrico em perigo, e que Pietra precisa ter portas abertas no castelo. Otoniel diz que tem algo mais importante a agilizar: a execução de Jacques. Cedric se surpreende. Lizabeta diante de Elia não aceita se afastar de Jacques. Jacques grita por ajuda para que o tirem dali, Biniek se aproxima encapuzado e diz que está ali para ajudá-lo. Enrico chega com Pietra ao castelo, ela parece tensa e insegura. Otoniel entra e eles se surpreendem. Otoniel mostra a flecha no trono. Enrico diz que o castelo está vulnerável. Otoniel interrompe e diz que a coroa precisa saber que há um herdeiro firme e que seu primeiro ato público será comandar a execução de Jacques. Enrico se espanta.

O RICO E LAZARO

Evil-Merodaque e Amitis decidem ir até a floresta para ver o rei. Evil-Merodaque ordena que soltem Zadoque e Ravina. Nabucodonosor rosna para um oficial enquanto observa as mesmas pintas na mão de Hurzabum. Joana decide ir ao palácio para ajudar Ravina e Zadoque. Zelfa gosta de conhecer Malca. Beroso pede para Sammu-Ramat se acalmar e mostra temor ao Deus dos hebreus. Na floresta, Amitis e Evil se espantam com o estado de Nabucodonosor. Ravina e Zadoque são libertados. Matias trata Ebede com ignorância. Zadoque agradece o apoio de Daniel. Amitis sofre ao ver o rei se comportando como um animal. Evil avisa que o pai deverá permanecer na mata, como o Deus dos hebreus ordenou, mas pede para os oficiais vigiarem. Neusta se mostra satisfeita com o ocorrido com o rei. Shamiran se interessa pelas histórias de Deus de Israel. Rebeca reencontra Hurzabum. Darice mente para Zabaia e diz que Sammu não pode atende-lo. Namnu marca um encontro com Arioque. Joana reencontra Zadoque e Ravina. Nitócris provoca Evil-Merodaque. Hurzabum sente a falta de Shag-Shag. Nabonido critica Belsazar e acaba discutindo com Nitócris. Fassur se assusta ao ver Zadoque e Ravina de volta à sinagoga.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários