Com apoio da Administração Municipal, Sebrae realiza palestra para o varejo da moda de Costa Rica

Com apoio do Poder Executivo por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, o Sebrae/MS – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul – em parceria com a ACIACRI – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica/MS – oferecem no dia 11 de setembro (segunda-feira), a palestra Personal Stylist: vendendo consultoria de moda.

Conforme o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Ailton Martins de Amorim, a apresentação vai auxiliar empresários do varejo da moda a orientar seus clientes na definição de sua imagem, por meio do planejamento de vestuário e acessórios, criando um estilo personalizado para eles e selecionando looks que se encaixem e atendam às suas necessidades.

“Os participantes aprenderão a contornar objeções do cliente e a analisar seu estilo, identificando o biótipo, o perfil, as preferências, entre outros. Além disso, a palestra ensina a valorizar as peças que o empresário possui em sua loja”, complementa o gestor.

O investimento é de R$ 108,00 (cento e oito reais) e as inscrições podem ser feitas na Sala do Empreendedor de Costa Rica que fica na sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, localizada na Rua Josina Garcia de Melo, Nº 239, Centro e/ ou na ACIACRI que fica na Rua Tércio Teixeira Machado, Nº 679 – também no Centro de Costa Rica.

A palestra será realizada a partir das 18h30 na sede da ACIACRI. Para mais informações no Portal do Sebrae/MS e/ou pelos telefones (67) 3247 7081 / 1107.

A ação integra o Associa MS, iniciativa conjunta entre Faems – Federação das Associações Empresariais do Mato Grosso do Sul – e ACIACRI, Fecomércio/MS – Federação do Comércio do Estado do Mato Grosso do Sul, Governo do Estado por meio do PROPEQ – Programa Estadual de Apoio aos Pequenos Negócios – Governo Municipal e Sebrae/MS.