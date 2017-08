Prefeito Rogério Graxa sela parceria com o estado de Goiás e garante verba de R$1,5 milhões para o município

A Prefeitura de Chapadão do Céu através do Prefeito Rogério Graxa, irá participar da solenidade para selar parceria e assinar o Programa Goiás na Frente.

O evento acontecerá no Centro do idosos, ás 9h no dia 25 de agosto e contará com a presença do vice-governador José Eliton.

Esta parceria é um convênio entre Chapadão do Céu e o Governo de Goiás e irá render ao município R$ 1 milhão e 500 mil.

As propostas do Programa Goiás na Frente, são analisadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SED), uma vez aprovadas, são enviadas para a Segov para a estruturação das minutas. Após redigidas, as minutas são enviadas para o governador para a assinatura dos convênios e, em seguida, para a liberação dos recursos.

“Mais uma vez, o governo de Goiás atendeu nossos pedidos e irá liberar uma verba significativa para Chapadão do Céu a fim de realizarmos melhorias e desenvolvimento. Agradeço ao Governador Marconi Perillo pelo apoio e parceria. Declara o Prefeito Graxa.

Cerca de 95% dos processos solicitam recursos para pavimentação asfáltica e outras obras de urbanização, como praças e parques. “Os prefeitos sabem onde melhor aplicar os recursos do Goiás na Frente e, por isso, fica a cargo deles a realização das obras em suas cidades”, disse o governador Marconi Perillo.

A liberação dos recursos visa ainda auxiliar os prefeitos na superação da crise econômica nacional, que reduziu a arrecadação de impostos, com grande impacto no caixa dos municípios.

