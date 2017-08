População de Costa Rica está satisfeita com trabalho da Polícia Civil, diz resultado de levantamento estatístico

No primeiro semestre de 2017 foi realizado um levantamento estatístico, na cidade de Costa Rica, com o intuito de avaliar os serviços prestados à população pela Administração Municipal, Legislativo Municipal, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar e Ambiental.

De acordo com os dados do levantamento, os resultados dos serviços públicos prestados pela Polícia Civil foram positivos perante à opinião pública. Quanto à atuação da PC foram obtidos 62,03% de avaliação BOA e 25,62% de avaliação ÓTIMA, totalizando um percentual de 87,65% de aprovação/satisfação.

“Os resultados positivos se atribuem à proatividade e empenho da equipe de trabalho. Acreditamos que esses números sejam um dos fatores do elevado número de ocorrências e procedimentos registrados pela Delegacia de Polícia de Costa Rica”, afirma o Titular da delegacia de Costa Rica, Delegado Alexandro Mendes de Araujo.

De acordo com o Delegado, na Comarca de Costa Rica há um modelo de atuação integrada que tem gerado efeitos positivos à comunidade, no que tange a Segurança Pública. “Graças à soma de esforços das instituições de Segurança Pública, aliado ao importante apoio prestado pelo Conselho de Segurança Pública do Município (CONSEG), Prefeitura, Câmara Municipal, e os demais poderes constituídos, estamos colhendo bons frutos. A integração é harmônica e eficiente porque cada um dos gestores tomam suas decisões a partir de deliberações conjuntas e coordenadas, tomadas em Assembleias periódicas do Conselho de Segurança”, explica.

Além disso, existe a ‘operação conjunta’ que visa reforçar o atendimento, sobretudo na área rural, inibindo as ameaças e prevenindo conflitos no interior das propriedades.

Quanto à receptividade da população com as equipes da polícia civil, o Delegado declara “toda essa conjuntura permite à Polícia Civil levar à comunidade a prestação de um trabalho mais eficiente e digno, cujo reconhecimento refletido no levantamento estatístico é decorrência logica”.

Destacando a seriedade e comprometimento dos policiais civis, o Titular de Costa Rica ressalta que a PC conquistou credibilidade social. “Acreditamos que uma das causas do elevado número de registro de furtos e violência doméstica que a Unidade contabiliza, se deve à confiança na seriedade de nosso trabalho e que, por mais singelo ou banal que determinado fato possa parecer, receberá especial atenção do Setor de Investigações”, afirma o Delegado Alexandro Mendes.

O Delegado lembra que no dia 14 de setembro de 2015 ele e sua equipe foram lotados na Delegacia de Polícia de Costa Rica com a missão de prosseguir com o trabalho realizado pelo então Delegado da Unidade, Dr. Cleverson Alves dos Santos.

Mesmo com os trabalhos desempenhados da melhor maneira, o Delegado Alexandro conta que um dos grandes desafios é lidar com o déficit de investigadores e escrivães. Porém, a Delegacia possui mais de 500 Inquéritos Policiais em andamento. “Felizmente, podemos contar com o empenho do capital humano que compõe a Unidade, bem como a integração com as demais Forças de Segurança e apoio dos poderes constituídos fatos graves e de repercussão foram esclarecidos”.

Segundo o Delegado Titular, neste ano foram registradas 1.580 ocorrências policiais, das quais 97 foram convertidas em autos de prisão/apreensão em flagrante delito. Além disso, há um satisfatório número de ocorrências com autoria definida e encerramentos de inquéritos policiais.

“A escassez de recursos humanos e a elevada demanda de serviço tornam sobremaneira desafiadora a missão de servir e proteger a sociedade costarriquense com a dignidade e respeito que ela merece. Manifestamos nosso compromisso de superar os números e corrigir falhas, a fim de prestar um serviço público cada vez mais eficiente e digno à nossa comunidade e enaltecer o nome da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul”, ressalta o Delegado Alexandro Mendes de Araujo.

Fonte: Adepolms

Comentários