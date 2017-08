Garrote da Fazenda 3R é selecionado e segue para última fase do PNAT

Com 22 meses o garrote Lagbone da 3R passou para a última fase do processo de seleção de reprodutores zebuínos do Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens (PNAT). Do total de 100 touros jovens, de todo Brasil, 45 foram selecionados para a última fase que acontecerá durante a ExpoGenética, que acontecerá entre 19 e 27 de agosto, no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG).

Milhares de touros jovens são avaliados em todas as fazendas do Brasil ligadas pelo Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos. Na primeira peneira 100 são encaminhados para exames em uma universidade mineira e a partir de então 45 são selecionados para as avaliações que acontecerão na ExpoGenética, momento em que técnicos selecionarão 15, que serão, automaticamente, contratados por centrais de distribuição de sêmen.

Para chegar à última fase do PNAT o Lagbone da 3R passou inicialmente pela seleção na propriedade, na sequência foi encaminhados para exames andrológicos, ultrassonografia de carcaça e teste de desempenho alimentar, quando avaliam o volume consumido em detrimento à conversão em carne, que permite averiguar a capacidade de suas progênies.

O próximo passo será a avaliação pelos técnicos da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), junto aos representantes das centrais de coleta e distribuição de sêmen e criadores. O resultado final dos 15 melhores touros jovens do Brasil será divulgado na próxima sexta-feira (25), durante a ExpoGenética.

Fonte: Diego Silva – Agro Agência Assessoria

Comentários