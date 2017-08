Durante patrulhamento, polícia de Chapadão do Sul apreende moto com lacre rompido

No fim da tarde de segunda-feira (21), a polícia de Chapadão do Sul fazia um patrulhamento na proximidade da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, quando avistou dois homens em uma moto. Foi dado voz de parada, que imediatamento foi obedecido.

Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado, mas ao checar o veículo, ficou constatado que o lacre da placa estava rompido, além de outras irregularidades.

O motorista R.C.S. informou que a motocicleta pertence a sua patroa, proprietária de um barzinho na cidade, e que pegou o veículo emprestado para levar um amigo em casa e que não estava na posse do documento do veículo.

Em pesquisa no SIGO, não consta o nome do proprietário do veículo.

Os homens foram encaminhados até a delegacia de polícia para os procedimentos administrativos.

Fonte: MS Todo Dia – Foto Arquivo

