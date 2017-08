Chapadão do Sul contará com lâmpadas de LED na iluminação pública

A Prefeitura de Chapadão do Sul iniciou nesta semana mais uma importante obra de infraestrutura no município. Trata-se da reformulação do sistema de iluminação público, que começará na primeira fase nas Avenidas Brasil, Goiás, Dois, Quatro e Dezesseis.

Essas avenidas serão iluminadas por luzes de LED, o que trará diversos municípios para a população sul-chapadense.

O primeiro é o consumo de energia e eficiência: a energia consumida pelo LED é revertida em iluminação e não em calor, assim, não desperdiça energia. Além disso, a luz de LED dura aproximadamente 50.000 horas, enquanto as Fluorescente compacta apenas 6.000.

O LED também é considerado lixo comum, não demandando tratamento especial em sua fabricação ou descarte. Não tem em sua composição substâncias tóxicas, nem mercúrio, nem filamentos.

O trabalho que está sendo iniciado na Av. 16, tem previsão de conclusão de dois meses nas cinco avenidas.

No total serão 477 lâmpadas de LED utilizadas nessas vias. As lâmpadas normais, serão guardadas para manutenção das outras vias sul-chapadenses.

Dentre esse número, em algumas avenidas serão construídos postes no canteiro central, como no caso da Av. 16, entretanto, em outras serão apenas construídos braços nos postes já existentes, como na Av. Brasil.

Essa é mais uma importante obra que a Prefeitura de Chapadão do Sul está realizando para o contínuo progresso e desenvolvimento de Chapadão do Sul.

