Chapadão do Sul apoia campanha de combate à violência contra as mulheres

Chapadão do Sul está lilás neste mês. É que o município apoia oficialmente, por meio da Prefeitura Municipal, a campanha Agosto Lilás, criada pelo Governo de Mato Grosso do Sul para combater a violência contra as mulheres.

Este é o terceiro ano consecutivo da campanha. Durante todo o mês, estão sendo desenvolvidas atividades em comércios, faculdades e igrejas, por exemplo.

Conforme as informações do Governo do Estado, a previsão é abordar ao menos 15 mil pessoas com o trabalho educativo este ano. Em todo Mato Grosso do Sul, de janeiro a julho de 2017 foram registrados quase 10 mil casos de violência contra a mulher, inclusive com quatro mortes.

Em Chapadão do Sul, onde vivem 12 mil mulheres, o esforço promovido pela Prefeitura Municipal está na propagação, por meio de um trabalho de divulgação institucional, da mensagem da campanha: “Violência contra a mulher é crime. Denuncie”. As denúncias podem ser feitas por telefone, pelo número 180.

Foram criados anúncios para veículos impressos, spot de rádio e material de divulgação do Agosto Lilás na internet. Uma maneira objetiva de mostrar que a administração de Chapadão do Sul está comprometida com as ações de combate à violência contra as mulheres.

Além disso, em 2017 a campanha Agosto Lilás celebra os 11 anos da Lei Maria da Penha, um marco brasileiro na adoção de políticas de proteção de gênero e combate à violência contra as mulheres. Como parte das ações, este ano foi lançado o programa “Maria da Penha vai à Escola”, que compreende o trabalho educativo voltado ao público escolar, contemplando prioritariamente alunos do ensino médio.

O Agosto Lilás foi inserido oficialmente no calendário de eventos do Estado de Mato Grosso do Sul ano passado. Resulta da sanção da Lei n. 4.969/16.

