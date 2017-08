TI da Prefeitura de Chapadão do Sul reaproveita peças e recupera 32 computadores de Secretarias Municipais

O Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Chapadão do Sul está concluindo o trabalho de manutenção preventiva e estratégica em todos os computadores e notebooks das secretarias de Educação, Assistência Social, Cultura e Esporte e Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

O objetivo deste trabalho é prestar um serviço de qualidade e proativo, propiciando o desenvolvimento máximo da integração entre software, hardware e peopleware, além de ofertar a melhor ferramenta de trabalho possível para que os servidores públicos possam desenvolver suas atividades com maior efetividade.

Até o momento estão sendo realizados os seguintes serviços: reparo de bons computadores que estavam inativos por falta de peças; 32 computadores foram reparados e ativados; formatação preventiva, até o momento, de 102 computadores e 128 notebooks; limpeza física de todos estes equipamentos, limpeza de memória ram e aplicação de pasta térmica; atualização e padronização de Sistemas Operacionais e plataforma Office; atualização de antivírus. Essencial para segurança em TI; atualização de todos os demais programas básicos como os navegadores; e suporte técnico de atualização dos profissionais no uso destas novas tecnologias.

Importante ressaltar que este trabalho está sendo desenvolvido sem custos de investimentos em peças e equipamentos para manutenção. O intuito é de colaborar para que estes serviços tão essenciais não fiquem paralisados, mas sejam concluídos de maneira economicamente positiva com as finanças da prefeitura. Para que estas manutenções se concretizassem, a estratégia utilizada foi reaproveitar peças de computadores antigos e que estavam inativos nas escolas da Zona Rural de Chapadão do Sul.

Este processo possibilitou o reparo imediato de 32 computadores modernos e que estavam parados nestas secretarias por falta de peças, além disto colaborou para a diminuição de descarte de peças eletrônicas, colaborando com a sociedade e o meio ambiente.

A conclusão deste trabalho é essencial para o planejamento estratégico de investimentos em Tecnologia da Informação que estão em desenvolvimento. Isto afeta desde a aquisição de novas ferramentas, computadores e notebooks, até a ampliação de infraestrutura de rede e aumento de velocidade de internet. Prezando firmemente pelo melhor resultado possível na utilização dos recursos públicos.

O trabalho foi realizado pelo diretor de Departamento Fernando de Freitas juntamente com os estagiários Vanderlei da Silva, Nathan Carvalho e João Barbosa.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza a equipe pelo trabalho realizado que priorizou a economia e a eficiência.

*Assecom PMCS

