Requerimentos apresentados e aprovados pelos vereadores Chapadão do Céu

O Vereador Paulo Sérgio A de Pádua (PTB), apresentou o requerimento nº 050/2017, solicitando ao Poder Executivo a instalação de placas indicativas de distância para a cidade de Chapadão do Céu, em todas as vias de acesso ao município, em especial no Distrito de Itumirim e ao lado do viaduto de saída da cidade de Jataí. Destacou o Vereador Paulo Pádua que os motoristas que não conhecem a região enfrentam dificuldades devido a falta de sinalização indicando a distância e direção para Chapadão do Céu, sendo um investimento de baixo custo comparado com a importância da referida sinalização.

Apresentado pelo Vereador Paulo Sérgio A de Pádua (PTB), o Requerimento nº 051/2017, solicita a AGETOP que seja feita a sinalização vertical e horizontal, na Rodovia GO 206, bem como a colocação de guard rail, na ponte sobre o Rio Corrente, o pedido se faz necessário segundo o Vereador Paulo Pádua, devido aos inúmeros acidentes ocorridos no local, alguns com vítimas fatais.

Através do Requerimento 055/2017, o Vereador Paulo Sérgio A de Pádua (PTB), apresentou pedido ao Poder Executivo, solicitando sinalização com faixa de pedestres, na Avenida Netuno em frente a Prefeitura Municipal, nas proximidades da UAU Celulares e ainda faixa de pedestres com a construção de rotatória, na Avenida Ema, nas proximidades do Hospital Municipal em frente a Farmácia Rede Bem e nas proximidades da Escola Flores do Cerrado, contribuindo assim com a segurança dos pedestres.

Os vereadores Paulo A.de Pádua (PTB) e Walter Rosa (PSD), apresentaram o Requerimento nº 052/2017, solicitando ao Prefeito Municipal, a realização de estudos de viabilidade visando ampliar a largura da Rua 2, Oeste, Bairro Ragagnin, bem como a destinação de uma área para estacionamento ao lado do ESF.

Na exposição de motivos os vereadores relataram que em virtude do grande número de veículos que diariamente ficam estacionados em ambos os lados da Rua 2, o trânsito fica prejudicado gerando transtornos aos motoristas e moradores do entorno do ESF Ragagnin.

O Vereador Mauri Wierrbicki (PMDB), apresentou o Requerimento 053/2017, solicitando ao Poder Executivo realização de estudos de viabilidade para implantação de mão única nas vias do Setor Acalanto, de forma intercalada, visando proporcionar que o trânsito tenha um fluxo mais dinâmico.

Visando proporcionar mais comodidade aos pacientes que estão em tratamento de saúde em Goiânia e ficam hospedados na Casa de Apoio mantida pelo município de Chapadão do Céu, os Vereadores Marcos Antônio Navarini (PSDB), Paulo Sérgio A.de Pádua (PTB) e Roneilce Barbosa Ferreira (PSD), apresentaram pedido através do Requerimento 054/2017, solicitando que seja disponibilizado aos usuários da casa de apoio o sinal de internet wi-fi .

