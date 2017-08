Prefeitos da região Norte de MS se reúnem com presidentes da Aurora e Cooasgo em busca de parceria com a cooperativa de carne

Quatro prefeitos e quatro presidentes de sindicatos rurais da região Norte de Mato Grosso do Sul, reuniram-se com Sérgio Marcon e Mário Lanznaster, respectivamente presidentes da Cooasgo e Aurora, com a finalidade de buscar parceria para abate de bovinos na cooperativa de São Gabriel do Oeste. A reunião aconteceu na sede da Cooasgo, em São Gabriel do Oeste, nesta segunda-feira (21).

O prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, abriu a reunião apresentando a necessidade dos pecuaristas se reunirem em cooperativa, utilizando-se de um mesmo protocolo de produção, em parceria com as prefeituras, que podem contribuir no fomento e organização de produtores, e também buscar recursos, na esfera estadual e federal, entre outros estímulos para instalação de uma indústria. “Temos o principal, uma matéria prima de qualidade e em volume, capazes de atender mercados internos e externos. E com certeza, contar com uma marca pronta, já com portas abertas para a comercialização, pode nos impulsionar e dar mais agilidade e credibilidade ao processo”, relata Rosalin, referindo-se às vantagens de se juntar a uma cooperativa já existente, em detrimento de criar uma, da estaca zero.

O presidente da Aurora esclareceu que a negociação pode ser amadurecida por meio da Cooasgo e confirmou o interesse da empresa de investir na bovinocultura de corte. Porém, segundo presidente da Cooasgo, Sérgio Marcon, detalhou que a primeira fase será de elaboração de um projeto, que possibilite a execução de um projeto piloto que identifique o ponto de equilíbrio para a viabilidade do negócio. Para isso será necessária a identificação de uma planta frigorífica completa, com câmaras frigoríficas, sala de desossa e todos demais setores, que possa ser arrendada para os primeiros abates. A partir deste resultado, a cooperativa poderá fidelizar ou não com os pecuaristas.

O chefe do executivo de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, confirmou a intenção do município de apoiar a iniciativa e criar uma padronização nos animais e nos cortes oferecidos pela futura cooperativa. “A ideia aqui é reunir produtores competentes, capazes de produzir com qualidade e padronização, atendendo mercados distintos e um público exigente”, relata.

Ao fim do encontro ficou definido que o diretor secretário do Sindicato Rural de Camapuã, Antônio Silvério, representará o grupo de pecuaristas e prefeitos, para iniciar os estudos junto a Cooasgo.

Participaram também da reunião os prefeitos de São Gabriel do Oeste e Camapuã, Jeferson Tomazoni e Delano Huber, respectivamente, e os presidentes dos Sindicatos Rurais de Figueirão, Gilmar Siqueira de Miranda; Camapuã, Saturnino Silvério Pereira; São Gabriel do Oeste, Júlio Bortolini; e de Costa Rica, Hilies de Oliveira, além de outras autoridades e produtores rurais da região Norte de MS.