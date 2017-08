Homem mata esposa e comete suicídio em Cassilândia

Os corpos de Elza Tiago da Silva, de 47 anos e Lazaro Vital da Silva, de 51 anos, foram encontrados na manhã desta terça-feira (22) em uma residência de Cassilândia. Para a polícia, a mulher foi assassinada a golpes de marreta pelo marido, que depois do crime cometeu suicídio.

A Polícia Militar foi chama por vizinhos do casal, depois que um deles viu o corpo de Lazaro pendurado pelo pescoço na varanda dos fundos da residência. No imóvel os militares constataram a morte do homem e ainda encontraram Elza deitada na cama de um dos quartos, já sem vida.

Ela tinha um ferimento na cabeça e ao lado do corpo os policiais apreenderam uma marreta. Para os policiais que atenderam o caso, a cena encontrada no local reforça a hipótese de que Lazaro matou a esposa e depois cometeu suicido.

Toda a casa estava trancada, apenas a porta dos fundos estava aberta e com a chave ainda na fechadura, sem nenhum sinal de arrombamento. A perícia foi ao local e apreendeu a possível arma usada no crime.

Vizinhos relataram a polícia que o casal estava se separando e que o processo estava sendo ‘tumultuado’. O caso agora é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia como morte a esclarecer.