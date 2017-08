Governo de MS, Sanesul e Prefeitura vão implantar novas redes de esgoto em Figueirão

Com a finalidade de agradecer o investimento milionário aplicado em Figueirão pela Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) e reivindicar maior ligação entre as redes domiciliares, o prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, junto a demais representantes do executivo e legislativo do município, e o presidente da Assembleia Legislativa, Júnior Mochi, reuniram-se com o diretor-presidente da Sanesul, Luiz Carlos da Rocha Lima.

Entre as solicitações da Prefeitura Municipal de Figueirão, prontamente atendido pelo diretor presidente da concessionária, está o levantamento de custos e projeto de implantação de uma estação elevatória, ampliação e execução da rede coletora de esgotos em várias ruas do município, que serão pavimentadas.

A Sanesul também sinalizou como positiva a aquisição de um caminhão valetadeira para atendimentos na região, que poderá agilizar as obras. Ficou definido o valor de R$ 1,2 milhão, que serão divididos entre Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Sanesul e Prefeitura Municipal de Figueirão, para novas obras no município.

