Edital de chamamento para audiência pública

O Prefeito Municipal de Figueirão/MS, Rogério Rodrigues Rosalin, amparado na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), torna de conhecimento público a realização de Audiência Pública no dia 24 de agosto de 2017, com início às 14h00mim, no Auditório da Prefeitura Municipal, à Avenida Moises de Araújo Galvão nº 591, centro para a discussão da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2018 e o Plano Plurianual – PPA, para os exercícios de 2018 a 2021. Atendendo aos princípios da Administração Pública este Edital deverá ser publicado na imprensa oficial e afixado no mural da sede da Prefeitura Municipal, com intuito de convidar a comunidade local a participar desta Audiência Pública.

Figueirão-MS, 18 de Agosto de 2017- Rogério Rodrigues Rosalin – Prefeito Municipal

