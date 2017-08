Câmara de Vereadores aprova repasse para ACICC que irá sortear um carro no final do ano.

Com o objetivo de incentivar as compras no comércio local, a Prefeitura Municipal enviou a Câmara de Vereadores um Projeto de Lei 035/17, autorizando o um repasse de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Chapadão do Céu (ACICC). O Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade.

O recurso irá viabilizar a volta da promoção Final de Ano Premiado da ACICC, com sorteio de um carro zero quilometro.

Segundo o empresário Demilson Guimarães (Presidente da ACICC), a campanha de distribuição dos cupons será lançada em setembro e poderão participar todos os comerciantes e empresários associados da ACICC. Os mesmos irão adquirir os kits de cupons e cada um vai definir a forma de distribuição entre seus clientes.

“É um compromisso da Prefeitura e Câmara de Vereadores apoiar e prestigiar o comércio local que é gerador de emprego e renda no município. Nosso comércio hoje conta com preços que se equivalem as demais cidades da região e o sorteio de um carro zero quilometro será mais um atrativo para a população prestigiar e fazer suas compras em nossa cidade” Finalizou Francisco Ronildo Galdino (Presidente do Poder Legislativo).

