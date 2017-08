Administração Municipal realizou mais de 15 km de meios-fios e quase 2 km de sistema de drenagem

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Obras já realizou mais de 13 mil metros de construção de meio-fio em 2017, representando 58% do que será feito em 2017.

As vias que mais ganharam meio-fio foram: Av. Mato Grosso do Sul com 2.240m, rua Pará com 1.606m, rua Sergipe com 1.280m, rua Cassilândia com 1.057m e rua Maranhão com 966m. Além delas, as ruas Azaléia, Santo Augusto, Tramandaí, Nova Petrópolis, Santa Rosa, Campo Bom, Torres, Cruzeiro do Sul, Estação, Nioaque, Jaraguari, Dos Coqueiros, Tulipas, Margaridas e Flores do Campo receberam por completo o meio-fio no Parque União.

A Administração Municipal também já realizou 1.670m de drenagem pluviais, através de tubos de concretos. A Rua Cassilândia com 484m, rua Sergipe com 333m e Av. Mato Grosso do Sul com 312m foram as que mais receberam drenagem. Além delas, o trabalho foi realizado na Av. Curitiba, rua Tramandaí e Av. Santa Catarina. No total, já foi realizado 38% do trabalho previsto para 2017 em drenagem no Parque União.

Essas obras na infraestrutura municipal são fundamentais para atual administração, que não mede esforços para sua conclusão em 2017, atendendo a demanda municipal da pavimentação asfáltica.

Obras não param

O final de semana foi de contínuo trabalho para a Secretaria de Obras, que mesmo com a chuva, continuou com o trabalho do sistema de drenagem das vias que serão asfaltadas em Chapadão do Sul.

O trabalho que iniciou na manhã deste último sábado, 19, seguiu até pela noite, demostrando o empenho da equipe da atual administração para conclusão da obra dentro do prazo previsto.

Foram mais de 300 metros de canalização no Parque União, nas ruas e avenidas que logo receberão a pavimentação asfáltica, como a Av. Tocantins, Av. Santa Catarina, Rua Cassilândia entre outras.

Asfalto

Três vias já receberam pavimentação no bairro Planalto, trata-se das ruas: P3, P4 e P5, totalizando 5.553,99m², sendo destes, 1.471m de meio-fio.

Além disso, essas vias do bairro Planalto receberam 273m de drenagem, 1.730m² de calçadas com acessibilidade e 131,4m² de sinalização viária.

Comentários