Temporal interrompeu motocross de Paraíso prefeito Ivan confirma para dia 02 e 03 outra etapa

Um grande público da cidade e da região marcou presença no evento, só que a forte chuva não permitiu a apresentação de todas as baterias.

O domingo que era para ser de tempo firme, de acordo com a meteorologia, mudou e amanheceu chuvoso, mesmo assim, vários competidores no período da manhã puderam fazer seu reconhecimento de pista e no período da tarde somente uma categoria conseguiu se apresentar e fazer a disputa, tendo em vista o que a prova teve que ser interrompida devido ao forte temporal que caiu sobre a cidade, com fortes ventos e granizo. Apenas a prova da MX-01 conseguiu ser completada. Mesmo assim com muitas dificuldades pelos pilotos devido ao lamaçal que virou a pista.

Com a presença do público e das autoridades locais o evento foi iniciado às 13h de domingo, com a presença do prefeito municipal Ivan da Cruz Pereira (Xixi/PMDB), dos vereadores Fiotinho (PR) e Neife Vida (PR), autores do Projeto de Lei de criação do Motocross em Paraíso das Águas, da equipe de organização e da realização do evento, a Federação de Motociclismo do Estado de Mato Grosso do Sul (FEMEMS). As autoridades agradeceram a presença de todos e ressaltaram a grande importância da realização do evento em Paraíso das Águas, uma conquista importante para um município recém instalado e que já faz parte do calendário de um dos maiores eventos do Brasil.

A organização e as autoridades agradeceram a presença da equipe da secretaria municipal de Saúde, que deixou durante todo o tempo do evento, equipes de saúde com médicos, com ambulância e UTI Móvel, além do reforço da segurança e da estrutura completa no local.

Após poucas horas de apresentações das equipes do MX – 01, a chuva com granizo veio forte e fez com que o evento fosse encerrado sem a finalização da 5ª Etapa, que agora é estudada pela organização que conta com total apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal para a realização da etapa em uma nova data, no dia 02 e 03 de setembro, mas ainda falta confirmação da Federação.

Os competidores não se intimidaram com a pista molhada e fizeram belíssimas apresentações. Pelos pilotos a prova poderia continuar após a tempestade, mas a organização preferiu encerrar, com o objetivo de garantir segurança aos competidores.

A secretaria municipal de Saúde, através da coordenação municipal de controle de Endemias aproveitou a realização do evento para conscientizar a população quanto ao combate ao mosquito Aedes Aegypti, campanha que já se iniciou antecipadamente no município. Autoridades municipais pousaram com a faixa que ficou exposta em lugar de destaque no evento.

fotos Adejair morais e Fernando Brito

