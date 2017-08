SEDEMA informa que mesmo com manutenção de um caminhão coleta de lixo seguirá normalmente nesta semana

A SEDEMA, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, informa que um dos seus três caminhões de coleta de lixo teve um problema mecânico e só deve estar funcionando no final da semana.

O caminhão em questão é que o faz a rota do centro de Chapadão do Sul. Mas, a Secretaria, prezando pela transparência público, a moldes de toda Prefeitura de Chapadão do Sul, vem a público para ressaltar que a localidade não ficará sem o serviço diário de coleta de lixo, sendo esse, apenas realizado algumas horas mais tarde do que o habitual, podendo ocorrer certo atraso.

Assim, a coleta de lixo acontecerá normalmente e continuará seguindo a coleta seletiva, nos dias programados, que podem ser conferidos no vídeo abaixo:

