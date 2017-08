Escola Aberta para Comunidade contou com a presença de centenas de sul-chapadenses na Escola Carlos Drummond de Andrade

No último sábado, 19, aconteceu a edição do Projeto “Escola Aberta para Comunidade”, na Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade. O evento iniciou às 8h e foi até as 16h.

Na abertura do evento, o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, aproveitou a oportunidade para destacar a importância dessas ações no desenvolvimento de Chapadão do Sul. “Quero agradecer a presença de todos os servidores e voluntários que estão aqui nesta ação para ajudar o próximo. Também quero agradecer a presença de toda comunidade que se faz presente aqui, por acreditarem nessas ações e estarem presentes neste momento importante”, finalizou.

O evento, que contou com a presença de centenas de sul-chapadenses teve ações de grande importância para os presentes como: corte de cabelo gratuito, aferição da pressão arterial, teste oftálmico e auditivo, saúde bucal com dicas de prevenção, atualização do cartão do sus, atualização do cartão de vacina, Cruz Vermelha, CRAS, CREAS, Biblioteca do Sesi, Abertura de Empresa, Palestra sobre Coleta Seletiva, palestra sobre Posse Responsável, Apresentação do Projeto Conviver, Patrulha Mirim e muito mais.

Assim, a escola abriu as portas para que as famílias e toda sociedade pudessem efetivamente fazer parte do educar, implantando conceitos e ações voltadas à cidadania.

Em breve, outras escolas municipais receberão o Projeto “Escola Aberta para Cidadania”.

Além do Prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, estiveram presentes na abertura o secretário de Governo Guilherme Diniz, secretária de Assistência Social Maria das Dores, secretário de Educação Guerino Perius, secretário de Cultura e Esporte Wander Viegas, secretário da SEDEMA Felipe Batisa, vice-prefeito João Buzoli, diretor da Escola Carlos Drummond Mauro Arenhard, além dos professores da escola e demais servidores.

A Prefeitura de Chapadão do Sul agradece a presença de todos os presentes, que foram fundamentais para o sucesso deste importante evento em nosso município.

Galeria completa de imagens pode ser vista clicando aqui.

