Dois anos depois, Copa Alcinópolis de Futsal está de volta.

Nesta terça-feira (22) a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Desporto, dará o pontapé inicial para a 10ª Copa Alcinópolis de Futsal “categoria livre”, na quadra de esportes da Escola Municipal, às 18 horas.

Há dois anos sem acontecer, o evento esportivo contará com a participação de oito equipes compostas apenas por esportista de Alcinópolis e será dividido em duas chaves classificatórias, que classificará as duas melhores equipes de cada chave para as fases finais da competição.

Para a abertura oficial e os primeiros jogos estarão presentes todas as equipes participantes e também os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que estarão realizando uma partida amistosa em comemoração a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência.

Além de troféus, haverá também um total de dois mil reais de premiações em dinheiro para as equipes que conquistarem a 1ª, 2ª e 3ª colocada, também para o artilheiro e para o melhor goleiro. A 10ª Copa será realizada em parceria com a FUNDESPORTE (Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul).

Segundo o diretor de Desporto, Valcimar Pereira, ao realizar esta competição, a Administração Municipal mostrou mais uma vez que cumpre com os compromissos feitos aos esportistas de Alcinópolis. “É mais um resgate da tradição dos eventos que ficaram esquecidos nos anos anteriores e o incentivo para o desenvolvimento do esporte em nosso município”, disse.

A 10ª Copa Alcinópolis de Futsal “categoria livre” será realizada entre os dias 22 de agosto e 16 de setembro, com rodadas as terças e quintas-feiras no período da noite e somente os jogos finais serão realizados no sábado, dia 16 de setembro

