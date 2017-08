Chapadão do Céu 35 anos: desfile cívico lotou a principal avenida da cidade

Milhares de pessoas compareceram na principal avenida da cidade de Chapadão do Céu, para prestigiarem o desfile cívico em comemoração aos 35 anos de sua fundação.

Organizada pela a prefeitura municipal, o desfile teve como tema principal a leitura, aonde as escolas que participaram do evento, levaram para a avenida suas alegorias voltadas para a leitura e o mundo das magias dos contos de fada.

O palanque além do prefeito Rogério Graxa, da primeira dama Nádia, teve a presença de autoridades convidadas como Deputado Federal Euler, prefeitos de Rio Verde e Paraíso das Águas –Ivan Xixi, de todos os vereadores, secretários municipais, delegado de polícia, entre outros.

A abertura do desfile foi feita pela a Banda do Exército de Jatai e tendo como atração principal a Banda Municipal. O prosseguimento do desfile foi com os blocos das escolas, secretárias municipais, entidades, clube de esportes radicais.

Prefeito Rogério Graxa agradeceu a presença dos visitantes, dos céu-chapadenses e de todos que ajudaram na realização do desfile.

