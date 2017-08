Caminhão Nossa Energia apresentou teatro e realizou sorteio de geladeiras em Figueirão

O caminhão Nossa Energia esteve na sexta-feira (18), às 17:00h na praça da Igreja, onde apresentou a peça teatral “O Inimigo Invisível“, com o Grupo Aplausos, que pretende mostrar ao público as diversas formas de energia eficiente existentes e como evitar riscos e ainda economizar no consumo.

Na continuidade da programação social da Energisa, depois do teatro foi realizado um sorteio de dez geladeiras para beneficiários do Bolsa Família e pessoas incluídas no programa Tarifa Social da Enersul, que serão entregues mediante troca pela usada na residência de cada contemplado.

Todas as geladeiras que serão entregues são novas e possuem Selo Procel de Economia de Energia, garantindo baixo consumo.

Foram sorteados os seguintes consumidores: Noé Medeiros Pereira, Antonio Fagundes, lsaura Rosa da Silva, Estela Almeida Carneiro, Maria Antunes da Silva, José Souza Carvalho, Neuza Soares da Silva, Solange Maria Teodoro da Silva, Maria do Carmo dos Santos e Adelia Moreira Domingos.

Presente ao evento, o prefeito Rogério foi chamado ao palco e interagiu com os atores e o público. “Acho muito bom e prestativo esse programa da Energisa que beneficia pessoas de baixa renda, trocando sua geladeira e possibilitando menor custo e consumo de energia elétrica para pagar no fim do mês”, disse o prefeito.