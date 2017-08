Câmara Municipal: resumo dos discursos dos Vereadores na 23ª Sessão Ordinária em 07.08.2017

O resumo das falas dos Vereadores é seguida pela ordem do uso da palavra na tribuna do Plenário de Deliberações….

PROFº LEONARDO (PP)

O Vereador Profº Leonardo explanou a importância de se declarar utilidade pública, a Associação da Comunidade do Incra, pioneira na região, cujo projeto de Lei está para apreciação dos demais pares da casa (Projeto de Lei nº 56/2017), de autoria dos vereadores profº Leonardo (PP) e Fio do Povo (PSB). A implantação de uma agência do Banco do Brasil, o vereador vê maior dificuldade, por ser estatal, mas uma agência do Banco Bradesco há maior chance de sua instalação mais rápido.

A necessidade de atendimento específico como fisioterapia à pacientes do município, os vereadores profº Leonardo e Fio do Povo solicitam que o Poder Executivo Municipal autorize a criação do programa: “Fisioterapia em Casa”, onde o profissional realiza atendimento nas residências dos pacientes, sem que haja a necessidade do mesmo se deslocar até a unidade de saúde. Professor Leonardo falou com detalhes o objetivo do programa, onde aprovando o Projeto de Lei, o Poder Executivo Municipal tem respaudo legal para colocar em prática este projeto. O Projeto de Lei nº 057/2017, também foi para a pauta do dia para apreciação dos vereadores.

O Profº Leonardo também comentou o grande aumento no fluxo de veículos na rodovia BR 060, principalmente com treminhões, que na sua maioria pertence à usina IACO.

Foi solicitado ao Poder Executivo que proceda a efetivação dos agentes públicos concursados no município. “Já se fizeram 3 anos que houve o concurso e precisamos efetivar os concursados de nosso município”, salientou.

Profº Leonardo também prestou sua homenagem póstuma à família do senhor Clodoaldo Taveira Chiavél.

FIO DO POVO (PSB)

O vereador Fio do Povo informou que esteve na capital na última semana, solicitando a implantação de uma agência do Banco Bradesco no município. A reunião ocorreu no gabinete da diretoria do Banco Bradesco em Campo Grande (MS). O vereador ressaltou a importância da implantação de uma agência bancária no município, onde irá fomentar ainda mais o desenvolvimento de Paraíso das Águas, mais comodidade e facilidade para os municípes realizarem suas movimentações bancárias.

Fio do Povo aproveitou a presença do prefeito Ivan da Cruz Pereira (Ivan Xixi/PMDB), para convida-lo para participar de uma reunião posterior com a diretoria do banco Bradesco em Campo Grande, a fim de que seja reforçada a solicitação da implantação de uma unidade do banco na cidade.

O vereador Fio do Povo informou que esteve reunido com dirigentes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT em Mato Grosso do Sul, onde solicitou a urgente modificação do acesso à Usina IACO, pela rodovia BR 060, onde recentemente aconteceu um gravíssimo acidente, ceifando a vida de uma jovem de Paraíso das Águas há poucos dias. De acordo com o vereador, o órgão se prontificou atender o pedido dos vereadores Fio do Povo e Profº Leonardo, onde solicitou que a Usina IACO desenvolva um projeto para que o DNIT realize os estudos e viabilidade para a implantação de um trevo de acesso à usina, que tem tido um aumento significativo de fluxo de veículos.

Comentou sua participação ao lado de sua família e do vereador Profº Leonardo, em uma festa religiosa no distrito de Bela Alvorada.

Fio do Povo informou que através de seu apoio, a empresa TJ de Costa Rica (MS), estará se instalando no município. “Mais uma nova empresa que vem para somar com Paraíso das Águas”, afirmou.

FIOTINHO (PR) – vice-presidente

O vereador Fiotinho parabenizou a Prefeitura Municipal e às secretarias envolvidas na realização da Etapa de Motocross, realizada no último final de semana em Paraíso das Águas. Um evento importante que acontece em várias cidades do país e que através de sua solicitação, em conjunto com vereador Neife Vida (PR), foi possível que o evento acontecesse no município.

Fiotinho reforçou que mesmo com a forte chuva que caiu em Paraíso das Águas no último domingo(20/8), a população marcou presença e vibrou a cada apresentação. “Este evento já se tornou tradição em nosso município e com certeza estaremos apoiando a realização do motocross em Paraíso das Águas”, enfatizou.

Devido a chuva, as demais baterias previstas para o campeonato foram suspensas e que uma nova data para a realização das demais será anunciada pela Prefeitura Municipal.

Fiotinho sugeriu que na próxima etapa do evento, seja realizado o moto fest, como acontecia há alguns anos atrás, que foi realizado incialmente pelo saudoso Woto Vitorino de Carvalho e depois pelo empresário Flávio Andrade, da Farmácia Drogamed. “Um evento desta natureza agrada muito a nossa população e somos cobrados para que este evento volte a acontecer em nossa cidade”, disse.

Fiotinho também prestou sua homenagem póstuma à família do senhor Clodoaldo Taveira Chiavél.

RONALDO PANIAGO (PEN)

O Vereador Ronaldo Paniago também reforçou a necessidade de instalação de uma agência bancária em Paraíso das Águas, que vai contribuir com o desenvolvimento e facilitar a vida financeira dos municípes.

O parlamentar comentou que há uma grande preocupação com o acesso à usina IACO, que aumentou significatimente o fluxo de veículos na rodovia BR 060, principalmente de caminhões e em sua maioria da própria usina, com isto aumentou também os riscos.

Parabenizou a realização do evento Motocross realizado no município, onde destacou a qualidade e empenho na organização, que levou a grande participação da população.

“Vejo um grande potencial de crescimento de Paraíso das Águas, com isto, também vejo a necessidade de implantação de novas empresas no município”, ressaltou.

MARQUINHOS DO POUSO ALTO (PMDB)

Durante seu discurso, o vereador Marquinhos do Pouso Alto prestou suas homenagens póstumas à família do morador do distrito de Pouso Alto, Seu Cloadoaldo Taveira Chiavél, transcorrido no último dia 17 de agosto de 2017, vitima de infarto fulminante. “Pouso Alto perdeu um braço, porém sabemos que esta é a lei da natureza, todos percorreremos este caminho. Deixo meus sinceros sentimentos à família”, afirmou.

Seu Clodoaldo fez história na região como um homem lutador, íntegro e sempre buscando os interesses coletivos, principalmente da comunidade do distrito de Pouso Alto.

Marquinhos também solicitou à secretaria municipal de Infraestrutura Rural e Urbana, que realize reparos necessários em alguns pontos das estradas rurais da região de Pouso Alto.

EDSON DA OFICINA (PMDB) – 2º Secretário

REUNIÃO COM OS ASSENTADOS DO PA MATEIRA

O vereador Edson da Oficina comentou de sua preocupação com algumas mudanças urgentes na rodovia BR 060 para que novos acidentes fatais não venham acontecer, como a implantação de redutores de velocidade, como lombada eletrônica.

Parabenizou a organização do Motocross e a participação da comunidade no evento. Fez um pedido à equipe de organização para que na próxima etapa do evento, haja a participação de esportistas da cidade, uma bateria para os esportistas locais.

ROBERTO CARLOS (PSDB) – 1º Secretário

O vereador Roberto Carlos usou a tribuna para parabenizar a realização de mais uma etapa do Motocross em Paraíso das Águas. Um projeto que iniciou em 2015 e que já se tornou realidade e tradição no município. Roberto Carlos acredita que outro importante evento, como o 1º Rodeio de Aniversário de Paraíso das Águas que vai acontecer de 28 de setembro à 1º de outubro de 2017, mais um grande evento promovido pela Prefeitura Municipal.

Em relação ao lazer da população, o vereador Roberto Carlos reforçou ao Poder Executivo que celebre uma parceria com a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Paraíso das Águas – ADCP, que possa reativar o Clube Comunitário de Paraíso das Águas – CCPA, onde foi realizado o evento do Motocross e que se entristece ao ver o recinto abandonado e que pode se tornar novamente um grande atrativo para o lazer das famílias paraisenses.

ANÍZIO ANDRADE (DEM) – Presidente

Ao utilizar a palavra, o presidente da Câmara Municipal, vereador Anízio Andrade, preocupado com a constante falta de água em uma região de Paraíso das Águas, se reuniu com a diretoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, onde obteve informações do andamento da solução do problema, que foi lhe repassado algumas informações de que uma construção de uma base já está sendo feita e que deve aguardar 45 dias até que se “cure” o concreto e somente após este período será instalada uma caixa d’água de 100 mil litros de água, que irá sanar provisoriamente o problema com a falta d´água nesta região, que já está sendo realizado um estudo para a implantação de um reservatório maior.

Anízio Andrade agradeceu a equipe da secretaria municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, junto ao CREAS e CRAS, pela realização da campanha “Agosto Lilás”, que trata da conscientização da violência contra a mulher, onde a Câmara Municipal também se encampou nesta campanha.

O presidente Anízio Andrade também parabenizou a todos na organização e realização da etapa de Motocross em Paraíso das Águas, em especial a Prefeitura Municipal, secretarias municipais e coordenação municipal de Esporte e que contou com o total apoio da Câmara Municipal.

ORDEM DO DIA

O Presidente da Câmara Municipal de Paraíso das Águas, Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Casa, COMUNICA que os trabalhos legislativos referentes à 23ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 07 de agosto de 2017, às 08:00, obedecerão ao seguinte:

1- Apresentação e deliberações de preposições, leitura de correspondências, ata da sessão anterior, etc.;

2- Uso da palavra dos senhores Vereadores, segundo a ordem de inscrição em livro, versando sob tema livre;

3- Projeto de Lei nº 55/2017, Paraíso das Àguas, 07 de agosto de 2017, de autoria do Vereador Anízio Sobrinho de Andrade, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Mestres (APM), da escola municipal professora Lizete Rivelli Alpe – Polo, do município de Paraíso das Águas – MS e dá outras providências. Em segunda discussão

4- Projeto de Lei nº 015/2017, de 11 de agosto de 2017, de autoria do Poder Executivo, “Que revoga as leis nº 005/2013 e 237/2017, dá nova denominação à escola municipal Nosso Sonho e transforma-a em polo, das demais escolas do município e dá outras providências. Em primeira discussão.

5-Projeto de Lei nº 56/2017, Praíso das Águas, 14 de agosto de 2017, autores: vereadores professor Leonardo e Fio do Povo, que declara de utilidade pública a Associação da Comunidade do Incra, município de Paraíso das Águas – MS e dá outras providências. Em primeira discussão.

6-Projeto de Lei nº 57/2017, Paraíso das Águas, 14 de agosto de 2017, autores: vereadores professor Leonardo e Fio do Povo, autoriza o Poder Executivo Municipal de Paraíso das Águas – MS, a criar o programa de “fisioterapia em casa”, no município de Paraíso das Águas – MS e dá outras providências. Às comissões competentes para análise e parecer.

7-Moção de Pesar nº 008/2017.

8- Leitura de indicações;

9- Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 21 de agosto de 2017.

ANÍZIO SOBRINHO ANDRADE

Presidente

ROBERTO CARLOS DA SILVA

Primeiro-Secretário

