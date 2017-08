Semana Farroupilha do CTG Cultivando a Tradição

A patronagem do CTG, Centro de Tradições Gaúchas de Chapadão do Sul, Cultivando a Tradição está divulgando as primeiras atividades já definidas da programação da 31ª Semana Farroupilha.

As festividades ocorrem de 09 a 20 de setembro, sempre a partir das 20 horas, com os tradicionais eventos culturais e gastronômicos preparados pelos elencos, pela patronagem e colaboradores do CTG Cultivando a Tradição.

No sábado (09) a Semana Farroupilha começa com um grande baile, animado por Romário Gaúcho e os Bombachudos. Antes do baile ocorrem o acendimento da Chama Crioula e a Cavalgada. No sábado, 16 de setembro ocorre a Missa Crioula.

A família que será homenageada, como ocorre todos os anos, até o momento não foi divulgada. A programação completa deve ser anunciada a partir da próxima segunda-feira (21).

Na programação gastronômica estão confirmados os cardápios:

11 de setembro: Jantar, Dobradinha;

12 de setembro: Jantar, Rabada;

13 de setembro: Jantar, Caldeirada;

14 de setembro: Jantar, Costela de Suíno com Polenta;

15 de setembro: Jantar, Macarronada com Frango;

16 de setembro: Almoço com Feijoada e jantar com Castelada;

17 de setembro: Almoço com Costelão;

18 de setembro: Jantar, Suíno com Mandioca;

19 de setembro: Jantar, Arroz Carreteiro;

20 de setembro: Jantar de encerramento, Frango com Gueiroba.

Fonte: Jovemsulnews

