Prefeito Rogério Graxa entregou mais de R$ 14 milhões em obras em Chapadão do Céu

O prefeito municipal de Chapadão do Céu, Rogério Graxa, juntamente com vereadores, secretários e diretores municipais e empresários realizaram nesta sexta-feira 18, inaugurações de várias obras, que foram construídas na sua gestão, com um investimento em mais de R$ 14 milhões de reais, sendo algumas obras feitas com parcerias privada outras com parte de emendas de deputados estaduais e federais, como Ricardo Balestra, Eliane Pinheiro, senadores Euler e Caiado e governo do estado.

Desse que assumiu o comando do município, Graxa travou uma grande batalha em reestruturar o município. Hoje 4 anos e 08 meses frente a administração, Chapadão do Céu ganhou uma cara nova. Trabalhando com honestidade, transparência, aplicando os de forma correta, os resultados apareceram e hoje a população é contemplado com obras que beneficiam diretamente a todos.

O município tinha uma grande defasagem em asfalto. A população sofria muito com a poeira e o barro. A atual administração traçou metas e entregou nessa sexta-feira 18 de agosto, 205 mil metros de asfalto, com galerias pluviais, meio fio e o mais importante todas com rede de esgoto.

A cidade de Chapadão do Céu, tem hoje 90% da sua área urbana com asfalto e 99% da cidade com rede de esgoto e galerias pluviais.

Durante as inaugurações, que beneficiaram todos os setores do município, até mesmo a zona rural, o prefeito Rogério Graxa, fez questão de agradecer primeiramente a sua equipe de funcionários, que trabalham com afinco para oferecer o melhor para a população, ao governador Marconi Perillo, aos deputados estaduais, federais e senadores, que tem olhado com carinho para o município e, em especial aos vereadores que buscam emendas e ajudam no desenvolvimento do município.

Durante as inaugurações, estiveram presentes os vereadores, Chico –presidente do Legislativo, acompanhado de, Sergio Barbosa, Roni, Luiz Alberto, Mauri, Valtinho e Paulinho.

A administração municipal inaugurou 15 obras concluídas, e algumas como reformas de escola, PSF do Ragagnin, construção de 08 salas de aulas, reforma e aquisição de Raio X, moveis, TVs, equipamentos para o Hospital Municipal, recapeamento de toda as ruas cidade, reforma do Lago das Garças, do Projeto Conviver, conclusão e ampliação do Centro do Idoso, entre outras já ocorreram havia sido entregue para população.

Foram inauguradas as seguintes obras:

Ampliação e reforma da Casa de Velório, com investimento de R$ 272.312.71

Ampliação e reforma da Creche Eserci – Investimento- R$ 545.749.31

Construção da Praça das Flores – Investimento de R $ 197.373.70

Construção do asfalto, meio fio, galerias pluviais e rede de esgoto, na cidade Jardim – Investimento de R$ 916.736.64

Sol nascente: Construção do asfalto, meio fio, galerias pluviais e rede de esgoto, aplicados recurso de R$ 1.412.683.11

Construção da Pista de Skate ao lado do Ginásio de esporte- valor R$ 44.127.58

Construção, reforma e ampliações no Ginásio de Esporte – R$ 126.084.64

Construção de uma quadra coberta no poliesportivo – R$ 328.856.81

Construção de asfalto e meio fio próximo ao poliesportivo – R$ 209.222.53

Construção do asfalto e meio fio na Rua Figueira nos bairros, Ragagnin e Vae dos Ipês – R$ 959.151.78

Asfalto e meio fio na Rodovia G0 302 em parceria com a usina cerradinho-bio- R$ 1.089.239.60

Construção do asfalto, meio fio, galerias pluviais e rede de esgoto no Jardim Acalanto – R$ 2.170.233.24

Construção do asfalto, meio fio, galerias pluviais e rede de esgoto no bairro Campo Verde – R$ 1.156.707.35

Conclusão da UBS do bairro Campo Verde R$ 876.018.41

Construção de banheiros e vestiários no Projeto de Assentamento Pratinha R$ 652.49.

Totalizando um valor de R$ 10.349.159,.Os restantes foram aplicados nas obas acima denominadas.

