Pai morre e filho fica gravemente ferido em acidente em Costa Rica

m grave acidente ocorrido por volta das 8h30 deste sábado (19) matou um pai e deixou um filho gravemente ferido. Já a mãe e a filha tiveram pequenas escoriações. O acidente aconteceu na MS-316, a aproximadamente 25 quilometros de Costa Rica, região norte de Mato Grosso do Sul.

Foto: Edição MS

O casal e os dois filhos estavam num VW Gol, com placas de Costa Rica. Gilson de Freitas Alves, de 47 anos, ainda estava com sinais vitais quando foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas seu estado se agravou durante o percurso até a Fundação Hospitalar.

Ele estava com politraumatizado, traumatismo craniano, e suspeita de hemorragia. Dentro da viatura Alves teve uma paradacardiorrespiratória, morrendo poucos minutos depois. Já o filho, Kessy Jhonis da Silva, de 22 anos, sofreu fraturas expostas nas pernas.

Apesar da gravidade do acidente, a esposa da vítima, Elisangela Pereira Roque da Silva, de 42 anos, e a outra filha do casal, uma adolescente de 13 anos, sofreram pequenas escoriações.

Os três foram levados para a Fundação Hospitalar, mãe e filha em estado de choque.

O carro ocupado pela família teria sido atingido por uma F-4000, também com placas de Costa Rica, que era conduzida por Joeber Henrique Franca Tabuas, 32 anos. Ele não se feriu e permaneceu no local para prestar esclarecimentos.

As informações iniciais são de que os dois veículos colidiram frontalmente, saindo da pista em seguida. Algumas pessoas afirmam que um dos veículos estava desgovernado, mas, somente a perícia pode afirmar as causas do acidente. O fato é que com o impacto o Gol ficou praticamente destruído.

