Motocross em Paraíso das Águas é uma das grandes atrações no MS neste final de semana

A pista para a realização 5ª etapa estadual do campeonato de Motocross acontece em Paraíso das Águas neste final de semana, já está pronta. Mais de duas semanas de trabalho realizado pela equipe da secretaria municipal de Infraestrutura Rural de Paraiso das Águas.

Na manhã desta sexta-feira(18/8), o prefeito municipal Ivan da Cruz Pereira (Xixi/PMDB), acompanhado dos vereadores Neife Vida (PR) e Fiotinho (PR), do secretário municipal de Fomento ao Desenvolvimento Profº Wilson Matheus e do coordenador de Esportes Sebastião Rodrigues, estiveram acompanhando os últimos detalhes da organização da pista para a realização do campeonato de Motocross.

O evento acontece neste sábado (19) e domingo (20).

No sábado a partir das 13h haverá treinos livres, no domingo às 07h da manhã inicia os treinos livres e às 13h será iniciada a competição. De acordo com Sebastião Rodrigues, mais de 100 competidores deverão participar do evento.

A estrutura já está instalada no local. A arquibancada é coberta e há várias tendas e banheiros espalhados no recinto. É aguardado para esta data um grande número de público de toda parte do estado de Mato Grosso do Sul e até de outros estados.

