Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Bom ganho de dinheiro proporcionado pelo esforço em seu trabalho ou negócios iniciados há tempos e ou em funções públicas. Todavia, tome cuidado com acidentes provocados por produtos inflamáveis. A lua vai favorecê-lo no trabalho.

TOURO – Enormes probabilidades de realizar suas mais antigas esperanças e desejos se apresentarão neste período. Terá também, aumentos de lucros e muito progresso profissional. Ótimo às novas amizades e ao amor.

GÊMEOS – Momento dos mais afortunados aos negócios, ao trabalho, a prosperidade financeira e social. Poderá lucrar, também pela ciência e educação. Todavia, evite desentendimentos com a pessoa amada.

CÂNCER – O início deste período poderá trazer conhecimentos que ajudarão você a superar qualquer obstáculo que possa surgir. Estará predisposto, alegre e otimista. Surpresas agradáveis. Procure evitar atritos com pessoas de temperamento forte.

LEÃO – Procure estabelecer o equilíbrio. Evite confusões. Seu sistema nervoso está delicado. Por está razão, faça cada coisa no seu devido tempo. Dê atenção a sua família e saiba que ela exercerá uma influência muito boa em você.

VIRGEM – Será improdutivo preocupar-se com o que os outros possam fazer ou dizer a seu respeito. Ninguém e perfeito. Mais vale uma orientação do que uma crítica amarga. Problemas familiares.

LIBRA – Momento um tanto quanto agitado para você, mas, para que tudo saia bem, deverá tomar uma atitude otimista e inteligente, e evitar o nervosismo que nada adianta. Sucesso junto ao sexo oposto.

ESCORPIÃO – Muita disposição, otimismo e compreensão para com os outros. Assim estará você neste momento que tem tudo para ser maravilhoso. Mas evite estragar tudo isso por causa do ciúme e do orgulho pessoal exagerado.

SAGITÁRIO – Sendo este um bom momento astral para você poderá, inclusive, obter lucros compensadores em negócios relacionados com petróleo e líquidos de um modo geral e na aquisição de bens móveis e imóveis.

CAPRICÓRNIO – Disposição e bom estado mental para entabular novas coisas visando sua melhora geral. A elevação da personalidade será o ponto máximo de seu sucesso. Melhora da saúde, mas não se descuide.

AQUÁRIO – Momento benéfico para cuidar de assuntos financeiros e sociais. Pessoas conhecidas vão lhe proporcionar muitas alegrias. Aguarde boas notícias de parentes afastados. Para ser mais feliz precisa ter confiança em si.

PEIXES – Fase de sucesso, em negócios relacionados com construções. Algum aborrecimento passageiro poderá ser esperado, em seu lar. Cuidado com um romance clandestino. Seja mais seletivo.

