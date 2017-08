Festa da Fazenda de Nossa Senhora da Abadia foi um sucesso

Na noite de 14 de agosto, véspera do Dia da Padroeira, aconteceu em Figueirão a tradicional Festa da Fazenda de Nossa Senhora da Abadia.

A Festa da Fazenda é o evento que deu origem à festa anual da Padroeira, realizada no município no mês de agosto, e que já está completando 63 anos.

O Vice prefeito de Figueirão, Fernando compareceu a festa representando o poder executivo e parabenizou os organizadores do evento, por manter via uma tradição de 63 anos.

Neste ano, a festa foi realizada na Fazenda Barrinha, de propriedade do casal Antonio Estevão (Toinzinho Melo) e Cecília, com delicioso churrasco e baile com o Grupo Sociedade Baileira, de Costa Rica.

A festa teve comparecimento maciço da população, com a presença de cerca de 1.500 pessoas, daqui e das cidades vizinhas, como Costa Rica, Camapuã e Alcinópolis, entre outras.

No encerramento, foi sorteada a fazenda onde será realizada a próxima festa, em 2018. Será na Fazenda Morro da Mesa, de propriedade do casal Amélia Ferreira Gonçalves e Olídio Domingues Gonçalves.

Comentários