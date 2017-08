Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVO MUNDO

Joaquim conta a Bonifácio sobre o esconderijo de Thomas. Elvira se anima por estar chegando ao Rio de Janeiro. Os piratas tramam para capturarem Elvira. Thomas e Anna brigam. Leopoldina não consegue resistir a Dom Pedro. Nívea intimida Patrício. Greta reclama de seu golpe de suicídio não ter funcionado com Ferdinando. Diara entrega dinheiro a Matias para resgatar Libério da fazenda. Ferdinando se aconselha com Peter. Jacira é batizada como guerreira Tucaré. Piatã sente que Anna precisa de ajuda. Joaquim e Bonifácio denunciam Thomas ao comissário Egídio. Sebastião avisa a Thomas sobre o novo grupo de escravos para ser contrabandeado. Egídio, Joaquim e Bonifácio chegam à taberna e acusam Germana e Licurgo de cúmplices de Thomas. Elvira aceita ser a estrela do espetáculo da companhia de teatro. Fred afirma que se vingará de Thomas. Quinzinho mostra o quarto de Thomas para Joaquim, Bonifácio e Egídio. Amália aceita a sugestão de Peter para procurar Chalaça. Ferdinando pede Greta em namoro, e Schultz comemora. Libério é levado com outros escravos para fora da fazenda. Joaquim encontra provas contra Thomas. Elvira e a companhia de teatro chegam à cidade. Thomas é preso

PEGA PEGA

Agnaldo diz à polícia que não sabe quem ajudou Júlio no roubo. Arlete conta a Elza que começará a trabalhar na cooperativa de táxi. Cíntia é interrogada por Antônia, que não gosta de ver a camareira defender Júlio. Antônia e Domênico decidem intimar Timóteo e Canivete. Sabine culpa Pedrinho por ela ter perdido o filho deles na época em que estava grávida, ao vê-lo aos beijos com Lígia. Sandra Helena contrata Nelito como seu mordomo. Pedrinho fica feliz quando Nelito lhe diz que existem pessoas interessadas em ter aula com ele de boas maneiras. Arlete expulsa Pedrinho de seu táxi depois que ele fala mal de Júlio. Eric e Luíza chegam da lua de mel. Eric convida Malagueta para ser seu assessor pessoal. Evandro conta a Júlio que desistiu de procurar Mônica e o convida para se hospedar na casa dele. Dom e Dílson choram emocionados com a confirmação de que são irmãos. Sabine fica nervosa ao ver que Dom chorou.

A FORÇA DO QUERER

Alan não consegue convencer Jeiza a ficar em Los Angeles. Ritinha fala para Marilda que irá esperar Zeca sair da prisão. Abel teme que o filho volte a se encantar por Ritinha. Joyce discute com Ivana, e Eugênio tenta falar com a filha. Cândida e Aurora conversam sobre as filhas. Duda chega com Amaro à casa de Cibele, e Anita vai embora. Jeiza desiste de sua carreira por causa de Zeca, e Alan fica enfurecido. Nonato sugere a Dita que aconselhe Silvana a procurar ajuda. Rubinho faz sucesso com as mulheres no morro e fica entusiasmado. Garcia questiona Bibi sobre o fim de seu relacionamento com Caio. Cibele afirma a Anita que não tentará mais prejudicar Ruy. Ritinha diz a Edinalva para avisar da chegada de Zeca. Mira confirma que Irene está apaixonada por Eugênio e se preocupa. Eugênio exige que Joyce não tenha mais contato com Irene. Ivana afirma a Simone que terá problemas em contar a verdade para Joyce. Abel recebe Zeca na porta do presídio. Cândida reclama de ouvir Edinalva falar de Zeca para Ritinha. Abel não gosta de saber que Mere cantará na venda de Nazaré. Zeca se decepciona com Jeiza. Ritinha entra no quarto de Zeca e o surpreende.

OS DIAS ERAM ASSIM

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELAS DO SBT

NO LIMITE DA PAIXÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITES

Fusun se recupera rápido, mas Ali Kemal ainda sofre com a perda de Yansel. Gani esconde um segredo de sua família e não consegue se aproximar de Sherazade na empresa. Kerem fica bravo ao saber que Onur abriu outra empresa sem seu consentimento. Fusun se surpreende quando descobre que Ali Kemal é o pai do filho que Yansel está esperando. Onur está chateado com os encontros secretos de Sherazade e Kerem. Onur e Zafer fazem uma viagem de negócios internacional.

NOVELAS DA RECORD

OS DEZ MANDAMENTOS

Não há exibição de capítulos nos sábados.

BELAVENTURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O RICOE LAZARO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

