Secretário Municipal de Paraíso das Águas visita Museu e discute a exploração arqueológica no município

O secretario Municipal de Planejamento e Fomento ao Desenvolvimento do município de Paraíso das Águas Wilson Matheus , com vistas ao desenvolvimento do Turismo Local , esteve no Museu Muarqu-( Museu de Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS), sendo recebido pelo professor Doutor Gilson Rodolfo Martins e pela professora Doutora Emília Mariko Kashimoto. Durante o encontro, foi discutido sobre a realização da exploração arqueológica no município.

O professor da Universidade Federal falou sobre Arqueologia do povoamento no nordeste de Mato Grosso do Sul e dos sítios já descobertos e pesquisados como a Casa de Pedra, que data de 10.000 ( dez mil ) anos. Mencionou também sobre a importância do Rio Sucuriu, como rota migratória destas civilizações.

Já o Secretario de Planejamento e Fomento ao Desenvolvimento Wilson Matheus, comentou a sobre a importância de levarmos estes conhecimentos para a população do nosso município e também da nossa região, para que os mesmos conheçam um pouco sobre a historia dos Antigos Povos que passaram por aqui e da importância destes estudos para o desenvolvimento do Turismo local

Ao final da visita, os professores da UFMS se colocaram a disposição do município e disseram que em breve estarão visitando Paraíso das Águas e promovendo novas pesquisas na região.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

