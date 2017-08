Reunião em Figueirão define formação da Comissão Municipal de Geografia e Estatística para o Censo Agropecuário 2017

Na tarde da quinta-feira (17), no gabinete, estiveram reunidos o prefeito Rogério Rosalin, vice-prefeito Fernando Martins, Jairo Antonio de Queiroz, Chefe Regional da Agência do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de Coxim, Augustinho Padovani, da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), Benício Custódio Furtado, Supervisor de Unidade Sanesul/Figueirão, Fernando Fernandes, Agraer/Figueirão, Gilmar Siqueira de Miranda, Presidente do Sindicato Rural de Figueirão, Denivan Barbosa, Secretário Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Meio Ambiente e Empreendedorismo e o Vereador Roni Silva, Presidente da Câmara Municipal.

Na pauta da reunião, a formação da Comissão Municipal de Geografia e Estatística (CMGE) de Figueirão, para auxiliar nos preparativos do Censo Agropecuário 2017, que deverá se constituir na principal e mais completa investigação da estrutura e produção do setor primário, de sua inserção e relacionamento com os demais setores da economia, levantando a produção para comércio e para sustentabilidade.

No Censo Agropecuário 2017, serão coletados dados através de preenchimento de questionário eletrônico, sobre o total de estabelecimentos e o que produzem; utilização de pessoal e mão de obra; caracterização do produtor; distribuição e uso de terras, entre outros dados do setor, referidos no período de 1º de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017, para Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação, Mesorregiões, Microrregiões e Municípios.

No momento, as ações preparatórias estão em ritmo acelerado para a realização desse grande levantamento censitário, que será realizado no período de outubro de 2017 a fevereiro de 2018.

Importante salientar que para a realização da pesquisa, está prevista a contratação temporária de mais de 26 mil pessoas, dentre Analistas Censitários, Agentes Censitários e Recenseadores, através de processos seletivos simplificados, que deverá beneficiar as cidades onde ocorrerá o levantamento.

*Assecom PMF

