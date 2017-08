Pauta para a Sessão Ordinária da próxima segunda-feira

PAUTA PARA A 1161ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 21/08/2017 – SEGUNDA – FEIRA

ÀS 19h

EXPEDIENTE DE VEREADORES

Requerimento nº 63/2017 Vereador Vanderson Cardoso

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Cultura e Esportes, Wander Viegas, solicitando esclarecimentos quanto a paralisação das obras do Campo Society, localizado no Ginásio Municipal de Esporte Carlos Archilha.

Indicação nº 327/2017 Vereadores

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, Sr. Evandro Narciso de Lima, solicitando que seja autorizado abertura de mais uma lotérica no Município de Chapadão, no Bairro Parque União, devendo o nosso município ser incluído na relação dos municípios com autorização para que os interessados possam se habilitar nos processos licitatórios visando abertura de novas lotéricas em 2017/2018.

Indicação nº 328/2017 Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando a construção de um Almoxarifado Municipal, ante a necessidade de ter um local apropriado para o armazenamento dos bens permanentes do município.

Indicação nº 329/2017 Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, a fim de que estude a possibilidade de implantação de alguns benefícios fiscais, para os comerciantes que instalarem câmeras de segurança nas fachadas dos estabelecimentos.

Indicação nº 330/2017 Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando para que seja adquirida uma área para realização das aulas e exames de CNH, em nosso Município.

Indicação nº 331/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos Ivanor Zorzo, solicitando a instalação de lombofaixa em frente ao Colégio Maper, localizado na Avenida Seis nº 1184, no Centro de nossa cidade.

Indicação nº 332/2017 Vereadores Vanderson Cardoso, Mika, Anderson Abreu, Professor Cícero e Toninho Assunção

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a construção de lombofaixas em dois pontos da Avenida Oito são eles: Em frente à Escola Augusto Krug Neto e em frente à Escola Municipal Carlos Drummond Andrade.

Indicação nº 333/2017 Vereador Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, afim de que estude a possibilidade de conceder maior autonomia de trabalho ao Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, e ainda que seja criado o cargo de Diretor Municipal de trânsito.

Indicação nº 334/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente à ANATEL, na pessoa da Senhora Alessandra Lugato, Diretora de Relações Institucionais, solicitando a instalação de Internet 4G em nosso Município.

Indicação nº 335/2017 Vereador Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando a instalação de placas indicativas constando os dizeres “área escolar” nas proximidades das escolas públicas e privadas de nossa cidade.

Indicação nº 336/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, com cópia ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, solicitando a instalação de um Posto da Polícia Rodoviária Estadual em nosso Município.

Indicação nº 337/2017 Vereador Toninho Assunção

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Saúde João Donha Nunes, no sentido de que o Município providencie médico para realizar cirurgia de catarata, pelo menos uma vez por mês, a cada dois meses em nossos munícipes.

Indicação nº 338/2017 Vereador Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo e ao Secretário de Cultura e Esporte, Wander Viegas, solicitando a instalação de um parque infantil no espaço localizo na Rua P.03, no Bairro Planalto e também, melhoria das quadras de areia de voleibol e futebol pertencentes ao mesmo local.

Indicação nº 339/2017 Vereador Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo e ao Secretário de Cultura e Esporte, Wander Viegas, solicitando que o espaço ocioso pertencente a Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, localizado na Rua I, no Bairro Esperança, onde já existe duas traves, seja melhorado, visando oportunizar aos moradores da região um bom espaço para práticas esportivas.

Indicação nº 340/2017 Vereador Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo visando à colocação de caçambas para coleta de entulhos, na Avenida Goiás, entre as Avenidas Rio Grande do Norte e Paraná, no Parque União.

Moção de Pesar nº 32/2017 Vereadores

Os Vereadores, da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscrevem, dispensadas as formalidades regimentais, encaminham MOÇÃO DE PESAR, à família do Senhor João Roberto Fernandes Júnior, em decorrência de seu falecimento ocorrido em 13 de agosto do corrente ano, vítima de um infausto acidente de moto.

SECRETARIA DAS SESSÕES 18 DE AGOSTO DE 2017.

Jacqueline C. Tomiazzi Belotti,

Coordenadora de Atividades Legislativa.

Comentários