Homem é preso em Chapadão do Céu suspeito de tráfico de drogas, um pé de maconha em sua casa

Na noite desta quinta-feira (18), por volta das 22h55min, uma equipe CPE – CHAPADÃO DO CÉU (SGT GEOVANI, CB JORGE E SD JAIRO), realizava patrulhamento tático pelo Centro da cidade, quando deparou com dois indivíduos em atitudes suspeitas, conduzindo uma motocicleta TWISTER com placa de Jataí-GO. Foi realizado uma abordagem policial, sendo que durante entrevista, a equipe recebeu informações de que os dois abordados (KENNEDY RODRIGUES DE OLIVEIRA e o menor R.B.F.) haviam acabado de vender uma droga na Praça do Sol, ao menor L.M.S.

Diante do fato, a equipe deslocou até a referida praça, onde conseguiu êxito em abordar o menor, sendo localizado durante busca pessoal uma porção de maconha. Ao ser indagado onde conseguiu a droga, o mesmo disse ter comprado de kennedy pela quantia de R$20,00.

Em ato contínuo, a equipe de CPE deslocou até a residência do autor, onde foi realizado uma vistoria, sendo localizado outras porções de maconha que estavam escondidas no congelador da geladeira, dentro de uma sacola com carne. Foi encontrado também, uma muda da planta Cannabis Sativa (Maconha)

O autor foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi formalizado o flagrante de tráfico de drogas e posteriormente conduzido ao presídio de Serranópolis.

Fonte: CPE

