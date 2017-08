Fique atento ao Cronograma de Limpeza Urbana de Chapadão do Sul

A Prefeitura de Chapadão do Sul, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDEMA, informar para toda população sul-chapadense o Cronograma de Limpeza Urbana.

Assim, toda população deverá respeitar os dias certos, para colocação de pequena quantidade de resíduos sólidos de pequenos geradores. As Secretarias também ressaltam que o resíduo sólido precisa estar devidamente embalado e separado para o recolhimento.

Os resíduos sólidos são: podas, galhada, madeira, pequena quantidade de construção civil e similares. Entretanto, a Limpeza Urbana não recolherá mais eletrodomésticos e eletrônicos, assim, esses resíduos precisarão ser descartados diretamente nos Ecopontos.

Os Ecopontos, que são limpos regularmente, continuam com sua coleta normalmente, assim, a população que precisar descartar um resíduo sólido antes do dia da Limpeza Urbana no seu bairro, poderá levar até o Ecoponto.

Cronograma



A Prefeitura de Chapadão do Sul e as Secretarias esperam a colaboração da população para o continuo trabalho de limpeza do nosso município.

*Assecom PMCS

