Estágio remunerado faz parte das conquistas do Governo Municipal de Costa Rica

Nesta sexta-feira, 18 de agosto de 2017, comemora-se o Dia do Estagiário, e para celebrar essa data tão importante o prefeito Waldeli dos Santos Rosa e a subsecretária de Administração e coordenadora do Programa de Estágio Remunerado do Município, Liliane de Campos, parabenizam todos os jovens que passaram pelo projeto e os que hoje fazem parte da gestão Novos Desafios, Novas Conquistas.

Criado pelo prefeito Waldeli em 18 de fevereiro de 2002 ainda no seu primeiro mandato, o Programa de Estágio Remunerado do Município em seus 15 anos de história já ingressou mais de 1.500 estudantes no projeto que hoje tem parceria com o CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola.

Conforme a lei de criação, o programa tem o objetivo de conceder oportunidades de estágio a estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior. “Quando fizemos a criação deste projeto não imaginei que geraria tantos talentos e que na sua maioria hoje fazem um brilhante trabalho no setor privado e outros que seguiram dentro da administração municipal, como por exemplo, a Liliane de Campos que tornou por mérito subsecretária de Administração e coordenadora do programa”, enfatizou o prefeito Waldeli.

A subsecretária e coordenadora do programa, por sua vez, agradeceu a consideração do prefeito e enfatiza que esse sonho idealizado há 15 anos tem colhido bons frutos. Em entrevista a revista CIEE, a gestora conta como foi participar do programa. “Conciliar atividades é um desafio conhecido para Liliane de Campos, subsecretária de Administração da prefeitura de Costa Rica/MS. Administradora com várias especializações e professora da Faculdade de Educação da cidade, logo ingressou no ensino superior teve a primeira experiência como estagiária, alocada ao gabinete do prefeito.

Lembra com saudade do tempo em que atuava como recepcionista e auxiliar administrativa. “Foi um grande aprendizado, uma base importante para conhecer a parte administrativa e burocrática da administração municipal”. Ela avalia ainda que foi um processo diário de muito aprendizado, pois permitiu enfrentar na prática os desafios da formação acadêmica que escolheu. “O estágio foi um momento único na minha vida e acredito que o é na vida de todo profissional”, recomenda. “Ele proporciona o primeiro contato com a realidade do mundo do trabalho e ajuda o jovem a preparar o amanhã como profissional da área”.

Como coordenadora do programa estágio da prefeitura, em parceria com CIEE, Liliane afirma: “Minha principal preocupação é preparar esses estudantes para que tenham experiência suficiente para entrar no mercado de trabalho de forma mais madura e consciente de suas responsabilidades e competências”.

Liliane de Campos conta que passou pelo estágio no período de dois anos, depois ficou um ano como contratada, houve a oportunidade de um concurso público que realizou e passou na função de Agente Digitador e está estável no concurso há 10 anos. Em 2013 assumiu a Assessoria Municipal de Administração e já em 2015, a pedido do prefeito Waldeli, foi nomeada como subsecretária de Administração cargo que exerce atualmente.