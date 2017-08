Carreta é apreendida em MS carregada com agrotóxicos avaliados em R$ 1 milhão

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 500 quilos de agrotóxicos contrabandeados avaliados em R$ 1 milhão nesta quinta-feira (17), durante fiscalização na BR-163, em Dourados, na região sul de Mato Grosso do Sul.

O condutor do veículo, de 51 anos, disse aos policiais que transportava adubo de Maringá (PR). Ao vistoriar o interior da carreta, os agentes encontraram várias embalagens com a descrição de ração para peixes.

Porém, a polícia constatou que o produto era agrotóxicos acondicionados em embalagem original, mas sem rótulos. O homem confessou o contrabando do defensivo agrícola e ainda informou a existência de outras caixas do produto no veículo.