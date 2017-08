Briga entre irmãos quase acaba em fatalidade em Chapadão do Sul

Uma “Tentativa de Homicídio” com pauladas durante violenta briga entre irmãos movimentou o plantão da Polícia Militar na noite de ontem (18) na rua G (Esperança) em Chapadão do Sul. O corpo de bombeiros também foi acionado para socorrer um homem encontrado cambaleante, sangrando após sofrer vários golpes na cabeça. A PM foi acionada por um vizinho que tentou intervir e acabou sendo ameaçado pelo agressor que – descontrolado – fez menção de pular o muro com a “clava” em punho.

Toda a valentia dissipou-se e ele saiu correndo para dentro de casa com a chegada da Polícia Militar. Fechou as janelas e ainda pegou uma criança no colo para se proteger dos policiais. Somente após cerca dez minutos de negociação que o homem saiu para fora e se entregou. A PM fez a condução à delegacia de policia judiciária e os demais procedimentos administrativos que o caso requer.

*Cesar Rodrigues – Imagem ilustrativa

Comentários