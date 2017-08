Autoridades de Figueirão visitam obras na Região do Galeano

O prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin acompanhado do vice-prefeito Fernando Martins e do secretário de Infraestrutura Denivan Barbosa, estiveram na manhã da sexta-feira (18), na Região do Galeano, que liga várias propriedades rurais, onde a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), do governo do Estado, com apoio da prefeitura, está fazendo um serviço de levantamento da estrada para posterior cascalhamento, serviço que vai ficar bom por vários anos, atendendo o clamor antigo da população que vive naquela região. Na ocasião o prefeito Rogério agradeceu ao governo do Estado, ao falar com o engenheiro da Agesul, presente na obra.

“Estamos com certeza atendendo os anseios antigos da população desta região do Galeano, pois esta estrada demanda à várias propriedades rurais e de certa forma sempre teve problemas de manutenção, agora resolvidos definitivamente”, falou o vice-prefeito Fernando.