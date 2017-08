Abertas as inscrições para o I Campeonato Regional de Futebol 7 Society de Chapadão do Sul

A Prefeitura de Chapadão do Sul, por meio da Secretaria de Cultura e Esporte, está organizando mais uma competição esportiva em Chapadão do Sul. Trata-se do Campeonato Regional de Futebol 7 Society, que terá as categorias: Veterano e Master.

Na categoria Veterano, o ano base dos atletas será 1982, já na categoria Master o ano base para os atletas será 1974.

O Congresso Arbitral, acontecerá na segunda-feira, 21, às 18h na Secretaria de Cultura e Esporte, para explicação da competição aos interessados e sanar dúvidas que os mesmos possam ter. Já na outra segunda-feira, 28, às 18h acontece o Congresso Técnico, onde será definido o formato da competição, início, fim e demais regras.

Mais informações podem ser obtidas através no telefone da Secretária de Cultura e Esporte (67) 3562-4146 ou diretamente com o professor Leocir (67) 3562-4146.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte esperam grande participação da comunidade sul-chapadense e deseja boa sorte para todos inscritos.

*Assecom PMCS

Comentários