1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde será realizada na próxima quarta (23), em Alto Taquari (MT)

A prefeitura do município de Alto Taquari (MT) promoverá, na próxima quarta-feira (23/08), a 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde (1ª CMVS). O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Conselho Municipal de Saúde (CMS).

A 1ª CMVS terá início às 13h, no Centro de Convivência do Idoso (Cecoi). O tema a ser explorado será o seguinte: Vigilância em Saúde: Direito, Conquistas e Defesa de um SUS Público de Qualidade.

De acordo com Carlos Eduardo de Paulo, presidente do CMS, o objetivo da 1ª CMVS será “propor diretrizes para a formulação da Política Nacional de Vigilância em Saúde e o fortalecimento de ações de Promoção e Proteção à saúde”.

Para Carlos Eduardo, a 1ª CMVS será um momento de participação popular. “A importância da conferência é a discussão e a elaboração de propostas para o fortalecimento das políticas públicas a nível municipal, estadual e nacional. Sendo a conferência como meio de acesso à gestão, e também como forma de expressar e contribuir com sugestões para a Saúde do Município, ouvindo a população de forma ampla e organizada”, destacou o presidente do CMS.

Após a realização da 1ª CMVS, será realizada ainda a etapa estadual. Por fim, será promovida a 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, entre os dias 21 e 24 de novembro, em Brasília (DF).

Eduardo Candido

Assessor de Comunicação Social – JP 0011052/DF

