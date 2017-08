SEDEMA e Secretaria de Saúde realizam parceria na campanha de conscientização para a Coleta Seletiva de Chapadão do Sul

Na manhã desta última quarta-feira, 16, o secretário da SEDEMA, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Felipe Batista e o adjunto André dos Anjos estiveram reunidos com agentes comunitários de saúde e vetores para elaboração da campanha de entrega de panfletos sobre a Coleta Seletiva.

Na oportunidade, o secretário explicou para os servidores todo o funcionamento da Coleta Seletiva de Chapadão do Sul, para que os mesmos, durante sua jornada de trabalho, realizada de porta em porta nas residências sul-chapadenses, sejam também realizadas a entrega dos folhetos sobre a Coleta Seletiva e também possam sanar dúvidas dos moradores.

Essa parceria entre as secretarias tem o objetivo de maximizar as ações realizadas e minimizar os gastos públicos, assim, otimizando a divulgação deste importante projeto municipal.

O secretario avaliou como positiva a reunião, e agradeceu as servidoras que vão trabalhar na divulgação do Projeto da Coleta Seletiva, explicando o funcionamento, sanando dúvidas e distribuindo os folhetos.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza todos os servidores da SEDEMA e da Secretaria de Saúde pela união em prol do pleno desenvolvimento e progresso de Chapadão do Sul.

*Assecom PMCS

