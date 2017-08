Prefeitura de Alcinópolis realiza sessão de fotos para incentivar o aleitamento materno

Na tarde desta quarta-feira (16), 10 mulheres realizaram um “mamaço” a favor do aleitamento materno durante o ensaio fotográfico De Peito Aberto. O objetivo da ação, idealizada pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura de Alcinópolis, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, foi promover o “Agosto Dourado” que passou a ser lei em abril de 2017, instituindo o mês como destino à conscientização do aleitamento materno.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que somente 38,6% dos bebês brasileiros se alimentam apenas com o leite da mãe nos primeiros cinco meses de vida. Taxa considerada abaixo do normal.

A Prefeitura de Alcinópolis, em nome dos profissionais de Saúde, acredita que com uma rede de apoio e amor as mulheres encontram força para passar por este momento lindo, mas delicado, com mais tranquilidade.

VEJA MAIS FOTOS AQUI

Fonte: Nathalia Barbosa – Assecom/PMA

Comentários