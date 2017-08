Portal afirma que “futebol do MS é uma vergonha nacional”

Campo Grande, MS, 15 (AFI) – O futebol do Mato Grosso do Sul continua sendo uma vergonha nacional. Do sucesso nos anos 1970/80 com Operário e Comercial, ambos da capital Campo Grande, hoje o que se vê é um dos mais desorganizados estados em termos de futebol no Brasil. Tanto é que a Série B do Campeonato Sul-Matogrossense (equivalente a A2em São Paulo) terá apenas três times para duas vagas no acesso.

Nesta terça-feira foi realizado o Conselho Arbitral da competição e apenas três clubes se inscreveram: Misto, de Três Lagos; Operário, de Dourados e CENA, de Nova Andradina.

Presidente Cezário, sinônimo de fracasso no Mato Grosso do Sul

O “torneiozinho” será disputado em um turno e returno e, fazendo apenas quatro jogos, dois times já estarão garantidos na Série A do Mato Grosso do Sul de 2018.

A divisão de acesso começará no dia 21 de outubro, com as finais sendo realizadas nos dois primeiros domingo de dezembro.

Este ano, o campeão do Mato Grosso do Sul foi o Corumbaense, enquanto que Ivinhema e SERC/Chapadão foram os times rebaixados.

Perpetuando no cargo de presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul há cerca de 20 anos, Francisco Cezário de Oliveira é tido como o grande responsável pelo semi-amadorismo existente no futebol do estado, que há muitos anos não tem um representante sequer na Série C do Campeonato Brasileiro.

Agência Futebol Interior