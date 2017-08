Motoqueiro atropela duas ciclistas e foge do local no Parque União

Um motoqueiro não identificado que estava em uma Honda Biz, atropelou no início da tarde desta quinta-feira (17), duas mulheres que estava em uma bicicleta, na Avenida Goiás, no Parque União. O motociclista não prestou socorro as vítimas e fugiu do local, apesar das avarias na moto.

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Goiás, com a Rua Presidente Vargas.

Segundo informações as duas mulheres estavam subindo pela avenida, sentido centro, quando foram atropeladas por trás pelo motoqueiro, que fazia o contorno pela Presidente Vargas.

As vítimas são, I.G.S.B, 19 e M.D.J.P de 48, ambos estavam indo para o trabalho.

O Socorro as vítimas foram prestadas pelo Corpo de Bombeiros e socorrista da Cruz Vermelha.

